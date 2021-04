El piloto, que sigue en Kart Plus, se refirió a la difícil situación que se atraviesa en torno a los presupuestos necesarios para estar en competencia. Pandemia de coronavirus de por medio, la situación actual es muy complicada para cualquier piloto que desarrolla alguna propuesta competitiva en el mundo del automovilismo nacional. Y a esa regla no escapa Tobías Amarillo: "Si no hice todo lo que queríamos y no pude estar en todas las carreras como deseaba es porque lo hablamos con mi papá y los presupuestos no nos daban para estar en todas", reconoció el joven, quien se mostró muy atento a la actualidad: "Yo entiendo lo que sucede, porque mi padre trabaja en una empresa y sé de todo el esfuerzo que hace para que yo pueda correr y no me da vergüenza decir que a veces no llegábamos con los presupuestos. Hay gente que me ayuda y les agradezco, pero no alcanza, esa es mi realidad. Igual estamos volviendo a correr y vamos a intentarlo, es lo último que no dejaría de hacer mientras podamos con mi familia. Ojalá que pueda correr todo el campeonato". -Seguís en Kart Plus, pero cambiaste de categoría. -Sí, me pasé a la Juniors. No había muchas posibilidades por edad, así que arrancamos ahí y vamos viendo. -¿Y con quién creés que hay que pelear el campeonato? -Primero, no sé si estoy para pelar el campeonato, ahora es muy apresurado decirlo. Hay varios con posibilidades, está pareja la clase, no hay ningún improvisado. Todos ya tienen antecedentes corriendo en esta categoría. Por ejemplo, tenés a Constanza Toledo y la quiero destacar porque es de Campana y viene de pelear el 1 hasta la última carrera del año anterior. Además, hay varios chicos más que funcionan muy bien. Va a terminar siendo un campeonato muy parejo. -¿Continúas con el mismo equipo? -La idea es seguir con Rubén Guerra en el chasis y no sé lo del motor. Estamos viendo, está medio confuso este tema y mi papá aún no definió nada, aunque ya quedó demostrado también con Santucho que anduvimos bien con ellos el año anterior. Pero los números son otros, sé que es una decisión para resolver. Calculo que cuando esta nota salga ya estará definido. -En el cierre de la nota es momento de los agradecimientos, ¿quiénes te acompañan, además de tu familia? -En momentos como los actuales uno debe agradecer y saber quienes no te abandonan y te siguen acompañando y yo quiero agradecerles a Kiosco Los Abuelos, Transporte La Chona, Móvil Phone VR, Transporte Amarillo, a Tardito y a todos quienes como mi familia me acompañan y están con uno cada vez que hay carreras. Y a Morena, una amiga que me está acompañando en este momento de mi vida.



TOBÍAS SE PASÓ A LA CATEGORÍA JUNIORS DENTRO DE KART PLUS.



Karting:

Tobías Amarillo; "Ojalá que pueda correr todo el campeonato"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar