El básquet local, cuyo Torneo de Divisiones Formativas comenzaba el fin de semana, y la Federación Metropolitana de Vóley postergaron sus competencias. Hoy se conocerían más detalles y novedades respecto al deporte amateur. La segunda ola de coronavirus ya ha dicho presente en nuestro país y, especialmente, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Y luego de dos jornadas récord en cuanto a cantidad de contagios confirmados, el gobierno nacional estableció una serie de restricciones que afectan directamente e indirectamente al deporte. Sobre todo, al amateur. Así, tras el anuncio de ayer del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, dos organizaciones deportivas en las que están involucradas instituciones de nuestra ciudad ya han suspendido actividades. Por un lado, la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) decidió suspender el inicio de Torneo de Divisiones Formativas que estaba pautado para este fin de semana y que iba a poner en acción oficial a las diferentes categorías del Club Ciudad de Campana y el Campana Boat Club que durante todo el 2020 no tuvieron competencia. Según pudo averiguar LAD, la decisión de la ABZC ya estaba siendo analizada con anterioridad al anuncio de las nuevas restricciones debido al incremento de contagios confirmados que se había dado, principalmente, en Escobar y Pilar, y atento a la situación sanitaria en estos dos municipios que integran la ABZC al igual que Exaltación de La Cruz, San Pedro y Baradero. Por su parte, la Federación Metropolitana de Vóley (FMV) informó ayer a través de sus redes sociales la decisión de suspender "toda actividad oficial desde este jueves hasta el 30 de abril inclusive, tanto en inferiores como en superiores". Actualmente, el CCC venía participando con sus equipos masculinos y femeninos en ambos niveles. Pero ya había atravesado "problemas" en relación al coronavirus con la Primera Caballeros, que dos veces debió suspender su compromiso de la Copa Chulo Olmo frente a Universidad de Buenos Aires (UBA) debido a que el conjunto universitario alegó casos positivos en su plantel. En contrapartida, la Federación de Vóley Argentino (FeVA) sí ratificó la disputa de la final de la Liga Argentina Femenina, aunque adelantó los horarios de los partidos entre San Lorenzo y Gimnasia de La Plata para cumplir con las nuevas restricciones. En tanto, entre hoy y mañana se esperan también novedades relacionadas a otras asociaciones de las diferentes disciplinas amateurs que se verán afectadas por las restricciones anunciadas ayer por el Presidente y que hoy serían ratificadas y ampliadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Incluso, habría disciplinas que quedarían prácticamente imposibilitadas de continuar con sus entrenamientos tal como los venían desarrollando, teniendo en cuenta que una de las medidas es que no podrá haber más de diez personas practicando actividades recreativas o deportivas en espacios cerrados.

LA PRIMERA CABALLEROS DE VOLEY DEL CCC DEBIÓ POSTERGAR DOS VECES SU DUELO ANTE UBA POR LA COPA CHULO OLMO POR RAZONES DE PROTOCOLO. EL FÚTBOL PROFESIONAL SEGUIRÍA SIN CAMBIOS El fútbol profesional, en todas sus divisionales y competencias (nacionales e internacionales), no sufriría alteraciones por las restricciones anunciadas ayer por el Presidente Alberto Fernández. Incluso, tampoco se vería afectado por la imposibilidad de circular entre las 00:00 y las 6:00, por lo que el cronograma de partidos no se modificaría. Esto se debe a que el fútbol, desde 2020, es considerado como una actividad esencial, así como también lo son el básquet y los atletas de alto rendimiento que se encuentran clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio o para los Juegos Paralímpicos.

Coronavirus:

La ABZC y la FMV suspendieron sus actividades tras las anuncios

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar