El pasado martes se realizó una nueva reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y allí habría quedado consolidada la primera semana de mayo como fecha de arranque del próximo campeonato de la Primera D. Incluso, ante rumores que ponían en duda el comienzo del nuevo certamen por la situación sanitaria actual en relación a la pandemia de coronavirus, entre los dirigentes de la menor de las divisionales de AFA se ratificó que "sigue todo como venía planificándose". En ese sentido, una de las deudas que todavía tiene la AFA para con la Primera D es la confirmación de las instituciones que serán afiliadas directamente a la entidad y comenzarán a competir desde el próximo campeonato. En principio se había señalado que serían cuatro los clubes que se incorporarían a la menor de las divisionales, que actualmente cuenta con solamente doce equipos, Puerto Nuevo entre ellos. Sin embargo, no se descarta que ese número se pueda modificar. EL FÚTBOL PROFESIONAL SEGUIRÍA SIN CAMBIOS El fútbol profesional, en todas sus divisionales y competencias (nacionales e internacionales), no sufriría alteraciones por las restricciones anunciadas ayer por el Presidente Alberto Fernández. Incluso, tampoco se vería afectado por la imposibilidad de circular entre las 00:00 y las 6:00, por lo que el cronograma de partidos no se modificaría. Esto se debe a que el fútbol, desde 2020, es considerado como una actividad esencial, así como también lo son el básquet y los atletas de alto rendimiento que se encuentran clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio o para los Juegos Paralímpicos.

Fútbol:

La Primera D empezaría la primera semana de mayo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar