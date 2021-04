Breves: Deportivas

P U B L I C



DOBLE DESPEDIDA Los dos argentinos que seguían en carrera en el ATP 250 de Marbella quedaron eliminados en Octavos de Final: Federico Delbonis perdió ayer 5-7, 7-6 y 7-6 con el eslovaco Norbert Gombos, mientras Facundo Bagnis cayó 6-1 y 6-3 con el surcoreano Soon-Woo Kwon.



SE RETRASA ROLANGA La gira europea sobre polvo de ladrillo, recientemente comenzada esta semana, tiene como punto cúlmine Roland Garros, el segundo Grand Slam del año. Y según se conoció ayer, el torneo parisino fue postergado una semana como consecuencia de las restricciones sanitarias aplicadas en Francia por la pandemia de coronavirus.Así, se disputaría del 30 de mayo al 13 de junio, según anunció una fuente cercana a la organización, informó la agencia ANSA. EL EQUIPO KAZAJO Entre el 16 y 17 de abril se disputará en el Córdoba Lawn Tenis Club la serie de playoffs de la Billie Jean King Cup entre Argentina y Kazajistán, que confirmó a sus tres principales raquetas para este compromiso: Elena Rybakina (23ª del ranking WTA), Yulia Putintseva (31ª) y Zarina Diyas (88ª), además de Anna Danilina (136ª en dobles) y la capitana Yaroslava Shvedova (ex 25ª en singles y ex 3ª en dobles). El equipo argentino, que es capitaneado por Mercedes Paz, será encabezado por Nadia Podoroska (46ª), pero no así con Paula Ormaechea, la segunda mejor argentina del ranking (282ª). ATENAS ADELANTE En el primer partido de la serie por la permanencia en la Liga Nacional de Básquet, Atenas de Córdoba superó 84-68 a Bahía Basket y quedó a un triunfo de mantenerse en la máxima categoría. Esta noche, desde las 21.00 será el segundo encuentro. SIGUE DE RACHA El martes, en una nueva jornada de la NBA, Denver Nuggets venció 134-119 a Detroit Pistons y así logró su sexta victoria consecutiva para mantenerse en la pelea por el tercer puesto de la Conferencia Oeste. El base argentino Facundo Campazzo aportó 6 puntos y 5 asistencias en 22 minutos de juego. Anoche, al cierre de esta edición, los Nuggets jugaban nuevamente, esta vez frente a San Antonio Spurs. SANTAS FINALISTAS San Lorenzo de Almagro se convirtió en el segundo finalista de la Liga Argentina Femenina 2021 al vencer 3-2 a River Plate y cerrar 2-0 a su favor la serie semifinal. Los parciales del triunfo del Ciclón fueron: 25-12, 23-25, 22-25, 25-18 y 15-13. El duelo por el título será ante Gimnasia y Esgrima de La Plata (avanzó a la final después que Boca no se pudiera presentar en semifinales por casos positivos de Covid en su plantel) y comenzará esta noche a las 19.00 horas (televisa DeporTV). ANTORCHA DESVIADA El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se celebrarán desde el 23 de julio hasta el 8 de agosto, decidió que el tramo del relevo de la antorcha olímpica correspondiente a Osaka se celebre "a puerta cerradas" y en una ciudad ubicada más al norte, debido al aumento de los casos de coronavirus en esa región del oeste de Japón. El CEO del comité organizador de los Juegos, Toshiro Muto, anunció que los portadores de la antorcha sólo recorrerán, sin espectadores, un parque conmemorativo de una feria mundial realizada en 1970 y ubicado en la ciudad de Suita, a ocho kilómetros de la ciudad de Osaka. El relevo de la antorcha de Tokio 2020 empezó el 25 de marzo en Fukushima (noreste).

Breves: Deportivas

8 de Abril de 2021

