HABEMUS SUPERCLÁSICO Por la segunda ronda de la Copa Argentina, River Plate venció anoche 2-1 a Atlético Tucumán en el estadio Ciudad de La Plata y, de esa manera, se convirtió en el rival de Boca Juniors en los Octavos de Final de la competencia. Los dos goles del Millonario fueron obra de Federico Girotti en el primer tiempo, mientras el Decano tucumano llegó al descuento a los 20 del complemento por intermedio de Leonardo Heredia. El Xeneize ya esperaba en Octavos después de haber eliminado a Defensores de Belgrano.



TALLERES SACÓ A VÉLEZ En otro duelo de segunda ronda de Copa Argentina, Talleres eliminó ayer a Vélez Sarsfield con una actuación decisiva de Marcos Díaz en la definición por penales. En los 90 minutos igualaron 1-1 por el agónico gol de Lucas Janson para el Fortín. Sin embargo, en los penales, Álvarez, el propio Janson y Galdames no pudieron con Díaz y el elenco cordobés se impuso 3-1. Ahora, La T esperará por el ganador de Estudiantes de Río Cuarto y Huracán Las Heras. DERROTA PARA DEFENSA Aunque hizo méritos para quedarse con un mejor resultado, Defensa y Justicia cayó anoche 2-1 como local ante Palmeiras en el partido de ida de la Final de la Recopa Sudamericana. Rony y Scarpa marcaron los tantos del equipo brasileño, mientras Braian Romero anotó el transitorio 1-1 para el Halcón de Florencio Varela. La revancha se jugará el próximo miércoles en Brasil. COPA LIBERTADORES Por la tercera y última ronda de la Fase Previa, Libertad de Paraguay venció ayer 1-0 como local a Atlético Nacional de Medellín con gol de Javier Báez. En el conjunto guaraní fue titular Adrián Martínez, quien fue reemplazado en el segundo tiempo por Oscar Tacuara Cardozo. La revancha se jugará la semana próxima en Colombia. Hoy comenzará la serie entre Bolívar de Bolivia y Junior de Barranquilla, mientras que mañana será el turno de Independiente del Valle de Ecuador y Gremio de Porto Alegre, cuyo duelo de anoche fue postergado y pasado al viernes en Asunción, Paraguay. GOLES DE LAUTARO Y DYBALA Ayer se disputaron dos encuentros pendientes de la Serie A de Italia y en ambos hubo gritos argentinos. Por un lado, Inter venció 2-1 a Sassuolo con un tanto de Lautaro Martínez. De esta manera, el Neroazzurro le sacó 11 puntos de ventaja al escolta Milan cuando restan nueve fechas. Y por el otro lado, Juventus superó 2-1 a Napoli con un gol del retornado Paulo Dybala. Así, la Vecchia Signora trepó al tercer puesto y se ubica a 12 unidades del Inter. TRIUNFAZO DEL PSG En el partido de ida de los Cuartos de Final de la Champions League, Paris Saint Germain le ganó 3-2 como visitante a Bayern Munich con un doblete de Kyllian Mbappé y un tanto de Marquinhos. En el equipo dirigido por Mauricio Pocchettino fue titular Ángel Di María, mientras Leandro Paredes y Mauro Icardi no estuvieron entre los convocados. En tanto, en la otra serie que comenzó ayer, Chelsea venció 2-0 como visitante a Porto de Portugal y tendrá margen para definir la llave como local. EUROPA LEAGUE Hoy comienzan las cuatro series de Cuartos de Final de la Europa League: Dinamo Zagreb vs Villarreal, Arsenal vs Slavia Praga, Granada vs Manchester United y Ajax vs Roma. Los encuentros se disputarán desde las 16.00 (Fox Sports y ESPN).

Breves: Fútbol

8 de Abril de 2021

