Fueron obreros de una obra en construcción y de manera inconsulta. Técnicos de la empresa trabajaron bajo la intensa lluvia para reponer el servicio a sus usuarios. Ayer por la tarde prácticamente un cuarto del centro de la ciudad, incluyendo al Palacio Municipal, se quedó sin servicio de fibra óptica provisto por la empresa Gigared debido al corte de un cable troncal que abastece a diferentes 10 nodos. Según explicaron fuentes de la empresa, obreros del edificio en construcción frente a la plaza Eduardo Costa, en la esquina de San Martín y Varela, cortaron el cable de manera inconsulta y sin informarlo a la empresa oportunamente. Ante el reclamo de los usuarios, media docena de cuadrillas de la empresa salieron a recorrer la red hasta que encontraron la anomalía. "No nos dejaron ingresar al predio de la obra porque eran las 17 y se estaban retirando del lugar", señaló la fuente consultada. Fue entonces que, bajo la intensa lluvia, los técnicos de Gigared improvisaron un by pass y fusionaron los pelos del cable nodal, logrando reponer el servicio. "Estamos empapados, y se trata de una solución transitoria hasta que mejore el clima. La interrupción no fue por nuestra responsabilidad, pero pusimos todo para seguir garantizándole el servicio a nuestros usuarios", concluyeron.

Los técnicos de Gigared realizaron un by pass transitorio bajo la intensa lluvia para reponer el servicio.

"La interrupción no fue por nuestra responsabilidad, pero pusimos todo para seguir garantizándole el servicio a nuestros usuarios", señalaron desde Gigared.



Cortan cable troncal de Gigared en el centro de Campana

