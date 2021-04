» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 09/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Sindicato Petrolero:

Fue la advertencia del secretario adjunto del Sindicato Petrolero de Campana, Daniel Ibarra, en caso de que no haya acuerdo con la cámara empresaria cuando finalice el período de conciliación obligatoria. Los petroleros advirtieron que de no mediar un acuerdo de acá hasta que termine la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de Nación, están dispuestos a desplegar un paro en todo el país que podría provocar problemas de abastecimiento de combustible. "Es inadmisible que las empresas quieran seguir manejando el bolsillo y el tiempo de los trabajadores con lo que vivimos en nuestro país. ¿La nafta cuántas veces subió en este período? ¿Los alimentos cuánto subieron? Y nuestros básicos siguen igual", expresó Daniel Ibarra, secretario adjunto del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Campana, en relación al conflicto que tiene su origen en la discusión paritaria. "En el día de ayer (martes) durante el transcurso de la reunión de Comisión Directiva nacional se decidió por unanimidad llevar adelante una medida de fuerza en todas las refinerías y terminales del país, por la intransigencia y la dilatación que está llevando adelante la Cámara Industria del Petróleo respecto al tratamiento de la paritaria 2020", repasó. Y continuó: "En base a eso se notificó al Ministerio, que en el transcurso de la tarde dictaminó una conciliación obligatoria, en un primer término por quince días hábiles con una posible prórroga, si no hay acuerdo, de cinco días más, emitiendo una audiencia para el día 14". "El tema de la paritaria 2020 es que no recibimos ningún porcentaje sobre nuestros básicos y adicionales. Lo único que hemos recibido fueron dos sumas fijas, una en el mes de enero y otra en febrero. El compromiso asumido por las cámaras era que a partir del mes de marzo se iba a empezar a tratar este tema", comentó el líder gremial. Ibarra señaló que las petroleras vienen "aduciendo distintos problemas, que uno no dice que las empresas no puedan tener", pero subrayó que el gremio no está "para ver los problemas de las empresas y atender esos tiempos" porque ellos son "los representantes de los trabajadores" que deben "atender que ya se dio suficiente tiempo al sector empresario para que ofrezca una respuesta". "Lo que estamos reclamando es justo. Seremos pacientes porque somos respetuosos del Ministerio de Trabajo y esperaremos a que se cumplan los días. Si dentro del transcurso de este plazo no somos atendidos… y, vamos a parar. Pero vamos a parar todo el país, que se queden bien tranquilos, que si nunca lo vieron, lo van a ver: vamos a parar todo el país", advirtió en ese sentido.

