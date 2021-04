» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 09/abr/2021 de La Auténtica Defensa. UDOCBA denunció contagios en el sistema educativo de Campana







A través de una publicación en Twitter, el sindicato de docentes difundió un relevamiento propio de los casos activos en establecimientos educativos de la ciudad. Pidió la inmediata suspensión de clases. El sindicato docente UDOCBA publicó ayer un relevamiento propio con los casos activos de COVID-19 en la comunidad educativa de Campana, pidiendo el inmediato cese de la actividad. Las cifras fueron compartidas a través de la red social Twitter. Señalan que, al día 8 de abril, había en la ciudad un total de 16 docentes, 27 alumnos y 9 auxiliares contagios con coronavirus. Además, el gremio aseguró que había contagios y aislamientos en burbujas de alumnos de las escuelas Dante Alighieri, 502, Secundaria 12 y el Jardín 901. "Nosotros tenemos un grupo de delegados que nos va haciendo llegar información de las escuelas", indicó Pedro Espinosa, secretario general de Udocba Campana, en diálogo con La Auténtica Defensa. Según el sindicalista, ya en horas de la noche de ayer su entidad tenía reportes de más casos. Por eso, exigió el inmediato cese de las clases presenciales, lo que contribuye -en su opinión- a profundizar la actual segunda ola de contagios de la pandemia de coronavirus. "Nosotros siempre tuvimos esa posición incluso antes de que comiencen las clases. Nuestra posición era que siguiera la virtualidad, proveyendo a docentes y alumnos con tecnología y conectividad", manifestó el líder gremial. De todas maneras, Espinosa señaló que se gremio "viene acompañando el retorno a la presen-cialidad" desde el comienzo del ciclo lectivo, recorriendo las escuelas del distrito donde han encontrado "innumerables cuestiones" irregulares como "termómetros que llegaron sin pilas" y "falta de alfombras sanitizantes". También sostuvo que no se están controlando en todos los establecimientos que los alumnos concurran con su declaración jurada -en la que afirman no tener síntomas- ni que los docentes tengan la aplicación Cuidar con los datos actualizados para no tener percances a la hora de circular. "Gran parte de que está pasando ahora se debe a la presencialidad en las escuelas", dijo Espinosa, aunque agregó que "también es cierto que la población se relajo y hubo fiestas clandestinas, viajes de fin de semana largo y encuentros en lugares de concurrencia nocturna". El martes UDOCBA mantuvo una reunión con autoridades educativas distritales y exigió el cese de las clases presenciales. Por ahora, como indicaron el presidente y el gobernador, el timbre del recreo seguirá sonando.







#CierrenLasEscuelas Estos son los números que no llegan a la comunidad. Agradecimiento a nuestros/as delegados/as pic.twitter.com/WeWaNJMRgn — Udocba Seccional Campana (@udocba_campana) April 8, 2021

UDOCBA denunció contagios en el sistema educativo de Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar