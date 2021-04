Alejo Sarna: "Necesitamos un Municipio presente, cerca de cada campanense"

En una recorrida por el barrio Las Campanas Alejo Sarna y Carlos Castillo se encontraron con una realidad repetida: problemas que no se resuelven, y vecinos y vecinas que reclaman y no encuentran respuesta. En las cotidianas recorridas por distintos sectores de la ciudad el equipo militante del Frente de Todos Campana que encabezan Alejo Sarna y Carlos Castillo se encuentran con situaciones similares que desmienten el gran despliegue informativo municipal. Falta de mantenimiento, inexistencia de obras públicas estructurales y sobre todo un municipio que no escucha los reclamos y no responde a la demanda de los vecinos y vecinas. En el caso del barrio Las Campanas la situación no fue distinta. Allí Sarna y Castillo recorrieron sobre todo las calles Barlaro y Chapuis, donde charlaron durante toda la tarde con vecinos y vecinas que comentan el estado de abandono que vive el barrio, con calles en muy mal estado, falta de mantenimiento de luminarias, falta de limpieza de zanjas y corte de pasto. "Hace meses que no se ve a las cuadrillas municipales trabajando en el barrio y ya estamos indignados, porque además de eso sentimos el destrato del municipio que no escucha los reclamos y no responde a los reiterados pedidos. Nos hacen sentir vecinos de segunda, ya que en el centro vemos una Avenida Rocca de lujo y una costanera de lujo, cuando a la gente de los barrios ni nos contestan el teléfono" comentaba una vecina mientras enumeraba las veces que se comunicó con el municipio sin obtener resultado. Al respecto, Alejo Sarna recordó que la misma situación se vive en todos los barrios que vienen recorriendo, donde los vecinos y vecinas comentan siempre lo mismo: el municipio no escucha ni resuelve los reclamos. "Para nosotros la política y la militancia es estar cerca de la gente, acompañar a los vecinos y vecinas y buscar juntos la solución a los problemas. Hay muchas zonas de Campana donde no solo es inexistente la obra pública y de infraestructura que solucionarían de raíz problemas muy importantes, sino que no se hace el mantenimiento básico" agregó Sarna, y finalmente dijo que "para ello necesitamos un municipio presente, cerca de cada campanense, que se preocupe por lo que pasa en cada sector de la ciudad y que trabaje para solucionar los problemas. Mientras eso no suceda vamos a seguir viendo a muchas y muchos vecinos que no podemos transitar por las calles de los barrios por la cantidad de pozos".

Equipo militante del Frente de Todos Campana que encabezan Alejo Sarna y Carlos Castillo.



Alejo Sarna: "Necesitamos un Municipio presente, cerca de cada campanense"

