El gobernador advirtió por el colapso del sistema sanitario y confirmó restricciones. Campana, entre los 40 distritos que regresaron a Fase 3. El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó que en la provincia de Buenos Aires "se va a acatar al pie de la letra" las medidas anunciadas este miércoles por el presidente Alberto Fernández para combatir la segunda ola de coronavirus, y agregó la medida de cierre de comercios en general desde las 20 a las 6 de la mañana. "No es una ola, es un tsunami", dijo el mandatario bonaerense al referirse a la situación sanitaria en territorio provincial y advirtió sobre la "impresionante velocidad de crecimiento" de casos de coronavirus en los últimos días. "En las últimas tres semanas pasamos de 2.500 casos a un promedio de 6.000. No es sólo lo súbito o la velocidad, sino la magnitud", aseguró Kicillof al encabezar una conferencia de prensa en la sede de la Casa de Gobierno, en La Plata, junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y al viceministro de Salud, Nicolás Kreplak. Tras advertir que se "corre el peligro de que se sature el sistema sanitario", el Gobernador afirmó que unos 40 distritos que se encuentran en Fase 3 -aquellos en donde se registran mayor cantidad de contagios- "habrá cierre de locales de gastronomía de 23 a 6; prohibición de circular desde las 0 a las 6; y un cierre de comercios en general desde las 20 a las 6 de la mañana". Expuso que los 16 municipios que se hallan en Fase 5 tendrán una restricción horaria entre las 2 y las 6; mientras que en los 79 distritos bonaerenses que se encuentran en Fase 4 esa limitación será entre 0 y 6. "El resto de las restricciones van a respetar todo lo que planteó Alberto Fernández y vamos a invitar a los municipios además a que liberen los estacionamientos", expuso. Así, indicó que "la primera apuesta es a la conciencia y responsabilidad en el cumplimiento de los cuidados personales y protocolos". En ese contexto, Kicillof señaló que se aplicarán "severas multas por incumplimientos", dijo que ese sistema sancionatorio requerirá de adhesión municipal y pese a que planteó que "habrá seguimiento, control y sanciones", remarcó que "no puede haber un policía al lado de cada persona", por lo que pidió "colaboración y conciencia" a los ciudadanos. "Hay que parar los contagios, porque más contagios, son más internaciones y más muertos. Corremos el peligro de que se sature el sistema sanitario. Si no se hace nada, no hay sistema que aguante, ni siquiera en el primer mundo", manifestó. Un total de 40 distritos de la provincia de Buenos Aires se encuentran en fase 3 con mayores restricciones por el aumento de casos de coro-navirus, en tanto que 79 se ubican en fase 4 y 16 permanecerán en la 5, anunció este jueves el gobierno bonaerense. Durante una conferencia de prensa brindada para informar sobre la situación epidemiológica de la provincia en la que se detallaron nuevas restricciones, las autoridades bonaerenses informaron que los 16 municipios en fase 5 tendrán una restricción horaria entre las 2 y las 6; mientras que en los 79 distritos bonaerenses que se encuentran en fase 4 esa limitación será entre 0 y 6. En tanto, los 40 distritos que se encuentran en fase 3 -aquellos en donde se registran mayor cantidad de contagios- habrá cierre de locales de gastronomía de 23 a 6; prohibición de circular desde las 0 a las 6; y un cierre de comercios en general desde las 20 a las 6. Actualmente los 40 distritos que se encuentran en fase 3 son: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate.







Coronavirus:

Nuevo crecimiento de casos; "No es una ola, es un tsunami" dijo Kicillof

