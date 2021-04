» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 09/abr/2021 de La Auténtica Defensa. De Todo Un Poco:

Opiniones Ciudadanas (Parte 8)

Por Julio N. Carreras











Julio N. Carreras

Opiniones Ciudadanas La construcción es uno de los salvavidas de la economía. A la gran mayoría de los políticos, o mejor dicho de los que tomaron la política como salvación económica, pues otra cosa no podían hacer para subsistir, no les interesa que se recuerden las acciones y obras que hayan hecho los ciudadanos por su comunidad porque les menoscaba lo poco que están haciendo, si hacen algo. Es normal para ellos hablar mucho y hacer poco. Se debe comenzar a poner en práctica acciones tendientes a crear fuentes de trabajo cuya factibilidad sea posible, usando recursos disponibles, transformándolos de improductivos en productivos Los subsidios que siempre fueron usados como único medio de incentivar nuevas fuentes de trabajo internamente, no deben ser nunca más usados para motivar inicios de emprendimientos laborales. Los subsidios, si se quiere seguir utilizando la metodología de ayuda, deben ser otorgados a quienes ya comenzaron un emprendimiento, que está produciendo y necesita ampliar su capacidad, y de esa forma aumentar la oferta laboral creando nuevos puestos de trabajo. Si los subsidios se dan sin analizar el funcionamiento del emprendedor, terminan por diluirse sin poder cumplir con la finalidad de aumentar una economía dentro de una fuerza laboral ya iniciada. La inclusión social debe ser por trabajo, no por decreto. Hay un viejo refrán, "a caballo regalado no se le miran los dientes"; al cual le puse de compañero un viejo "dicho" de muchos que triunfaron en la vida "lo que no cuesta, no duele". Y así podríamos seguir hablando o escribiendo por largas horas, recordando lo que nunca se debe olvidar: la verdad de "la filosofía de la vida". Dentro de mi modesto conocimiento de la economía utilizaré simplemente de las matemáticas que 2 + 2 es igual a 4. ¿Por qué? Pues simplemente porque le dejo a los grandes eruditos en la materia, para que con sus presentaciones, continúen mareando al ciudadano común con dimes y diretes que lo único que hacen es lograr que la gente "cambie de canal" y no quiera más escuchar algo que le es imposible comprender, entre los que me incluyo. De acuerdo a estudios efectuados, con los medios que podemos obtener, que nos dejan conocer, sobre las sumas utilizadas para abonar a los más necesitados por intermedio de los organismos del Estado Asistencialista o Benefactor en el cual vivimos, consideraremos, haciendo una muy acotada economía, que se utilizaría una suma que estaría en el orden de los 90.000 millones de pesos. El 10% de esta cifra son 9.000 millones de pesos. Según revistas y otras publicaciones que entre otras cosas se especializan en analizar el costo del metro cuadrado cubierto de construcción, estaría actualmente entre $60.000- a $100.000- según la calidad, de la unidad familiar. Por lo expuesto consideraría que con los $9.000 millones que salen del gasto de ayudas sociales, se podrían realizar viviendas económicas, con el consabido beneficio de la creación de una importante necesidad de mano de obra desocupada actualmente. Si se toma una vivienda tipo de 50 m2 cubiertos, que sería de una comodidad real para una familia de cuatro personas, el costo de esta vivienda sería hoy de aproximadamente $ 3.000.000. La cifra retenida, alcanzaría para construir 3.000 viviendas, que daría techo a 12.000 argentinos. Luego de esto, dejo a los expertos en determinar a cuantos ciudadanos sacaríamos de la línea de pobreza al darles trabajo por tener que tomar mano de obra para construirlas. La financiación está, porque sale del mismo dinero que se utiliza para las distintas ayudas sociales que da el Estado. Y en general, nadie es afectado en demasía, dado que hasta pueden comenzar a trabajar los cabezas de familia. Que nadie diga que esto es imposible, porque la plata está, la mano de obra está, y lo más importante, los adjudicatarios están, y se puede repetir hasta que se dejen de pagar los subsidios cuando ya nadie los necesite porque hemos creado un nuevo país. Faltaría agregar las miles de personas que trabajan en las fábricas que son proveedoras de la industria de la construcción las que mantendrían su trabajo y también bajaría la desocupación. Negocio redondo. ¿Necesité algo más de matemáticas que saber sumar 2 + 2 son igual a 4 para llegar a esta conclusión?

De Todo Un Poco:

Opiniones Ciudadanas (Parte 8)

Por Julio N. Carreras

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar