Reproducción asistida y Covid-19; ¿cuáles son las opciones en tiempos de pandemia?

Durante el 2020, la demanda en tratamientos de vitrificación aumentó en un 34% según las cifras del centro de salud reproductiva, IVI Buenos Aires. Ante la pandemia, los especialistas garantizan la realización de tratamientos de reproducción asistida, bajo estrictos protocolos de bioseguridad. El 2020 dejó claro que las cosas pueden cambiar de un día para el otro. A veces, los proyectos se adelantan, se postergan o incluso se cancelan. Esto le ocurrió a una gran cantidad de pacientes de reproducción asistida, que se planteaban iniciar el tratamiento para formar una familia. Puntualmente, el centro de salud reproductiva IVI Buenos Aires registró un 49% menos de tratamientos iniciados durante el primer semestre del 2020, en comparación con el año anterior. En contraparte, la demanda para congelar óvulos creció de forma exponencial, siendo un 34% más de lo habitual, debido a que fue la opción para algunas pacientes cuando se suspendieron los tratamientos tras la aplicación del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). La vitrificación se convirtió en indicación para mujeres con ciertas características clínicas (pacientes oncológicas, baja reserva ovárica, mayores de 38 años), que no podían esperar a que se retomara la actividad de la medicina reproductiva, pues la espera afectaría considerablemente su posibilidad de lograr un embarazo. Si bien el tiempo ha pasado y nos acostumbramos a convivir con la pandemia, el coronavirus sigue existiendo y los contagios no cesan de crecer, "en este contexto, es normal que el deseo de maternidad se vea opacado por el miedo de lo que pueda depararnos el futuro. Sin embargo, "todas aquellas mujeres que quieran un primer acercamiento a la reproducción asistida o aquellas que pausaron su tratamiento, deben saber que estamos trabajando bajo estrictas medidas para brindar atención y realizar los procedimientos, cuidando su salud y la de nuestro equipo, reduciendo de la forma máxima posible el riesgo de contagio en nuestro centro", señaló el Dr. Fernando Neuspiller, especialista en reproducción asistida y director de IVI Buenos Aires. Todavía hay que mantenerse en alerta y bajo estrictos protocolos sanitarios, mientras avanza la vacunación para enfrentar los masivos contagios. Ante este escenario es posible que algunas mujeres no se animen a iniciar tratamiento, pero a la vez la edad no deja demasiado margen para tomar las decisiones, "para estas situaciones existe la técnica de la de vitrificación de ovocitos para la preserva de la fertilidad, por el que muchas mujeres optaron durante los últimos meses y que, definitivamente, puede marcar la diferencia en los resultados reproductivos". ¿Cuáles son los beneficios de la vitrificación de óvulos? Al momento de recurrir a un tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad, el óvulo vitrificado tiene la misma posibilidad de éxito de embarazo que el óvulo fresco, es decir, que el ovocito no pierde calidad al congelarse. Las células se mantienen inalteradas, tal como estaban al momento de preservarse. "Siempre es mejor cuanto más temprano se haga el tratamiento. Antes de los 35, es ideal. Por eso es muy importante que todas las mujeres estén informadas y sepan sobre esta posibilidad, sobre todo aquellas que por miedo al COVID-19 prefieren esperar pero que, por sus características médicas, el tiempo puede ser un factor clave. En esos casos, la vitrificación para la acumulación de ovocitos puede aumentar sus posibilidades de realizar un tratamiento con óvulos propios", señaló el especialista. Sabemos que la función reproductiva de los ovarios es limitada. Cuando a partir de los 35 años la reserva ovárica empieza a bajar o se está llegando a una edad límite para lograr el embarazo de forma espontánea, "la vitrificación es una forma de actuar en el presente pensando en el futuro", explicó Neuspiller y remarcó que "la tecnología puede ayudar en estos momentos en que los fenómenos externos cambian nuestros planes".



Reproducción asistida y Covid-19; ¿cuáles son las opciones en tiempos de pandemia?

