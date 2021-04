El rugby decidió postergar una semana el inicio de sus competencias, mientras el handball ratificó la continuidad del torneo que ya venía desarrollando. En cambio, el Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped no comenzará hasta mayo. Si bien contemplan una diferencia entre la práctica federada de un deporte y su práctica de manera recreativa, las nuevas restricciones anunciadas por el gobierno nacional en el marco del fuerte aumento de casos de coronavirus, que fueron adoptadas por la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, pusieron en duda el inicio o la continuidad de las diferentes competencias del deporte amateur que cuentan con participación de representantes campanenses. En ese sentido, tal como lo informábamos en nuestra edición de ayer, la Federación Metropolitana de Vóley (FMV) decidió el mismo miércoles suspender todas sus actividades hasta el 30 de abril inclusive, mientras la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) consensuó postergar al menos una semana el inicio del Torneo de Divisiones Formativas que iba a comenzar mañana sábado. Esta misma línea también fue tomada por la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), que para este sábado tenía previsto iniciar los campeonatos de Primera A, Primera B, Primera C y Segunda División. Así, el comienzo de estos certámenes pasó, por ahora, para el sábado 17, fecha en la que también arrancaría el Top 12. "La postergación aprobada por el Consejo Directivo se toma fundamentalmente para acompañar responsablemente las medidas de cuidado y prevención que la actual situación sanitaria nos obliga a asumir como parte de la sociedad", explicó ayer la URBA mediante un comunicado. La decisión no afecta la planificación del plantel superior del Club Ciudad de Campana, dado que el campeonato de Tercera División está previsto que inicie recién el 24 de abril. "Estamos convencidos de que esta postergación es solo momentánea, el fixture ya preveía esta posibilidad", aclararon desde la URBA. En cambio, la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL), organización en la que participa el Campana Boat Club, confirmó ayer, también mediante un comunicado, que "continuará disputando el torneo propuesto, haciendo hincapié especial en los cuidados colectivos, como eje de construcción de un deporte que transmite valores y sabiendo que la propuesta consiste en competir, evitando contagios y lesiones". En el mismo texto, la FEMEBAL manifiesta su adhesión a las medidas tomadas por el gobierno nacional ante el crecimiento de casos de coronavirus. "Cuando propusimos el regreso de la actividad sabíamos de antemano que podía suceder algo como lo que está pasando en este momento, por eso elaboramos un sistema de competencia que evitara los grandes desplazamientos, generando zonas geográficas de cercanía aproximada y limitando el uso de los gimnasios cerrados. Además, establecimos los protocolos necesarios que fueron presentados ante las áreas de gobierno correspondientes, con diálogo con todos los distritos implicados en el desarrollo de nuestra disciplina", explicó la Federación. La decisión opuesta la tomó la Asociación Amateur de Hóckey de Buenos Aires (AHBA), que informó que el inicio de la Temporada 2021 queda postergado para el 8 de mayo próximo "debido a la delicada situación sanitaria" que atraviesa el área metropolitana. Hasta ayer, el arranque del Torneo Metropolitano estaba pautado para el 17 de abril y este viernes se iban a realizar los diferentes sorteos de la competencia en la que participa el Campana Boat Club y en la que todavía espera debutar Ciudad de Campana tras alcanzar su afiliación a la AHBA a finales de 2019. "Creemos que el cuadro de situación actual es mejor que el que hemos transitado durante todo el año 2020 y trabajamos intensamente para no tener que retroceder ni un solo paso de los que hemos podido ir ganando", remarca el comunicado del Consejo Directivo de la AHBA, el cual fue difundido luego de una reunión mantenida con el Subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, Javier Lovera.

LAS CHICAS DEL CAMPANA BOAT CLUB DEBERÁN SEGUIR ESPERANDO: LA AHBA POSTERGÓ EL INICIO DE SUS CAMPEONATOS PARA EL 8 DE MAYO.





LA PLANIFICACIÓN DEL PLANTEL SUPERIOR DEL CCC SIGUE IGUAL: TIENE PREVISTO DEBUTAR EL 24 DE ABRIL.



Coronavirus:

URBA, FEMEBAL y AHBA definieron sus posturas ante el aumento de casos

