En la final del torneo que se disputó en Benavídez vencieron 5-2 a Club Santa Bárbara con dobletes de Micaela Rodríguez y Patricia Arévalos y un tanto de Zoe Torres. El fútbol femenino de Puerto Nuevo sigue desarrollando una intensa actividad, tanto con su plantel de Primera División como con las jugadoras que integran las categorías juveniles (Sub 19, Sub 14 y Sub 12). Y uno de los compromisos que encararon durante estos meses fue la Copa de Verano de la Liga Unificada de Escuelas de Fútbol Infantil (LUEFI). Este torneo se desarrolló en Benavídez, donde las Portuarias integraron la Zona 2, en la que terminaron invictas y con puntaje ideal tras cuatro victorias en cuatro presentaciones (vencieron a Náutico Hacoaj, Amigos de Beccar, Lamroth Hakol y Platense). De esta manera, las dirigidas por Néstor Daniel Gómez y Eduardo Servin se clasificaron a la final frente a Club Santa Bárbara, equipo que ganó la Zona 1. Este duelo se disputó el último miércoles, con triunfo para el equipo campanense por 5-2. Así, las Auriazules se coronaron campeonas. En este partido, Puerto Nuevo presentó en el primer tiempo la siguiente formación: Elina Garcia; Yanela Gómez, Cintia Flamenco, Sol Ferulano, Ludmila Sosa; Zoe Torres, Marisa González, Sabrina Ogrine, Maia Valles; Noemí Gómez y Micaela Rodríguez. Durante los primeros 30 minutos, las Portuarios tomaron ventaja de dos goles gracias a tantos de Zoe Torres y "la Perro" Rodríguez, delantera que llegó al barrio Don Francisco desde Deportivo Español. Al segundo tiempo, las Portuarias salieron con las siguientes once jugadoras: Elina García; Micaela González, Erica Luque, Patricia Arévalo, Cintia Flamenco; Josselyn Suárez, Micaela Scandroglio, Manuela Cardozo, Mariel Rossini; María Ramón y Micaela Rodríguez. En estos segundos 30 minutos se configuró el 5-2 final con tantos de Micaela Rodríguez y Patricia Arévalo (2) para el conjunto de nuestra ciudad, que terminó festejando el campeonato como un aliciente en el marco de su preparación para la próxima temporada de la Primera B del Torneo Femenino de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A esta jornada, Puerto Nuevo también asistió con las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 19 (Reserva), que disputaron partidos amistosos para seguir profundizando el intenso trabajo que vienen desarrollando en estos últimos meses y que ha permitido que varias jugadoras juveniles ya hayan tenido roce con las mayores. En Sub 12, las Auriazules se impusieron 6-3 con goles de Juana Ferreyra (2), Catalina Gásperi (2) y María Luján Capurro (2). En tanto, las Sub 14 igualaron 1-1, mientras las Sub 19 cayeron 5-1.



EL PLANTEL AURIAZUL QUE SE PRESENTÓ A LA FINAL ANTE CLUB SANTA BÁRBARA. CONTARON CON LA CONDUCCIÓN TÉCNICA DE NÉSTOR GÓMEZ Y EDUARDO SERVIN Y CON LA PREPARACIÓN FÍSICA DE MATÍAS VALERIO.





EN LA PREVIA A LA FINAL, LAS CATEGORÍAS JUVENILES DISPUTARON ENCUENTROS AMISTOSOS.





MICAELA RODRÍGUEZ (IZQUIERDA), UNA DE LAS INCORPORACIONES PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA, ANOTÓ UN DOBLETE EN LA FINAL Y LUEGO POSÓ CON EL TROFEO.



Fútbol Femenino:

Puerto Nuevo se consagró en la Copa de Verano de la Luefi

