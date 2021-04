P U B L I C



El plantel tiene hoy su último entrenamiento, aunque las condiciones climáticas no le permitirán trabajar en el campo de juego y hasta podrían poner en duda el partido. En su planificación semanal, el plantel de Villa Dálmine tenía pautado para hoy su último entrenamiento antes de enfrentar como local a San Martín de San Juan. Sin embargo, las malas condiciones climáticas que afectan a la región desde la tarde de ayer no le permitirán a los dirigidos por Felipe De la Riva trabajar en el campo de juego y cerrar la semana con la idea inicial. De hecho, el pronóstico para este viernes es de más lluvias (intermitentes y no tan intensas), mientras que para mañana sábado se espera una madrugada de fuertes precipitaciones y una mañana de lluvia más débil, pero persistente. Una situación que, de concretarse, podría generar la postergación del encuentro pautado para este sábado a las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini. El cotejo, correspondiente a la quinta fecha de la Zona B del Campeonato 2021 de la Primera Nacional, es vital para ambos equipos. Para el Violeta porque le urge una victoria después de tres empates y la derrota del pasado domingo frente a Brown de Adrogué. Y para el Santo porque, después de vencer a Atlético de Rafaela en el debut, no volvió a ganar (una igualdad y dos caídas consecutivas) y encima se le viene también el compromiso de segunda ronda de Copa Argentina frente a Racing Club, el miércoles en Sarandí, por lo que tras jugar en Campana seguirá en Buenos Aires. Para recibir al conjunto cuyano, De la Riva no podrá contar con Cristian Ojeda, expulsado por doble amonestación ante Brown. Para reemplazarlo, el DT cuenta con dos alternativas en el mediocampo: Marcos Sánchez o Germán Díaz. Sin embargo, no sería la única modificación que realizaría en la formación titular e, incluso, no se descarta que ambos jugadores estén desde el arranque. Por su parte, Paul Ferrari también tendrá una baja por sanción: Nicolás Pelaitay vio la roja en la derrota 2-0 como local ante All Boys y no podrá estar en Mitre y Puccini. En cambio, quien retornó a los entrenamientos es el mediocampista ofensivo Gonzalo Berterame, quien dejó atrás un esguince que lo había marginado de los últimos encuentros. La delegación de San Martín partió ayer rumbo a Buenos Aires vía aérea, donde quedará concentrada a la espera del partido de mañana y donde se mantendrá hasta el miércoles, cuando juegue por Copa Argentina frente a Racing Club.

Primera Nacional:

Villa Dálmine cierra su preparación para recibir mañana a San Martín (SJ)

