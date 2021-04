"Nico" fue tentando por San Martín luego de la salida de la dupla Orsi-Gómez. El arranque del Campeonato 2021 de la Primera Nacional ha sido demasiado agitado para Walter Nicolás Otta, comenzando por la difícil situación que debió atravesar en los días previos al debut, luego de sufrir un repentino evento coronario que lo obligó a someterse a una intervención de urgencia de la que, afortunadamente, se recuperó sin problemas. Por esta razón, "Nico" no estuvo al frente de la conducción técnica de Atlético de Rafaela en las primeras fechas, incluyendo el duelo frente a su querido Villa Dálmine de la segunda jornada. En su lugar estuvo su ayudante de campo y "mano derecha", Félix Benito. Y el comienzo del certamen no resultó bueno para La Crema, que después de caer 4-2 ante San Martín de San Juan en la primera fecha, cosechó tres empates consecutivos sin goles y quedó relegado a la parte baja de la tabla de posiciones de la Zona B, al igual que el Violeta. Sin embargo, esto no importó en San Martín de Tucumán, cuyos dirigentes pensaron en el cordobés para hacerse cargo del equipo profesional luego de la salida de la dupla técnica conformada por Sergio Gómez y Favio Orsi. De hecho, desde La Ciudadela iniciaron gestiones que pusieron en duda la continuidad de Otta en Rafaela, algo que finalmente se desestimó anoche, cuando se confirmó que seguirá al frente de La Crema (tiene contrato hasta fin de año). Mientras tanto, el Ciruja deberá seguir trabajando para conseguir nuevo entrenador (ahora suena Gustavo Álvarez, ex DT de Aldosivi), una situación en la que también se encuentra Nueva Chicago después de la salida de Rubén Forestello.

EL CORDOBÉS SEGUIRÁ EN LA CREMA.



Walter Otta sonó fuerte en Tucumán, pero seguirá en Atlético de Rafaela

