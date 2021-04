ARRANCA LA NOVENA Esta noche se pone en marcha la novena fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional con el duelo que sostendrán Platense y San Lorenzo desde las 21.00 horas en el estadio Ciudad de Vicente López. En caso de ganar, el Ciclón trepará hasta el segundo puesto de la Zona 1. La programación de esta jornada continuará de la siguiente manera: -Sábado: Godoy Cruz vs Arsenal (14.00), Estudiantes de La Plata vs Aldosivi de Mar del Plata (16.15), Defensa y Justicia vs Talleres de Córdoba (18.30) y Racing Club vs Independiente (21.00). -Domingo: Argentinos Juniors vs Central Córdoba (14.00), Patronato vs Gimnasia de La Plata (14.00), Rosario Central vs Banfield (16.15), Unión de Santa Fe vs Boca Juniors (18.30) y River Plate vs Colón de Santa Fe (21.00). -Lunes: Huracán vs Sarmiento (19.00), Lanús vs Newells (19.00) y Atlético Tucumán vs Vélez (21.15).



PULGA POSITIVO El delantero Luis Rodríguez dio positivo de coronavirus y no estará presente este domingo en la visita de Colón (cómodo líder de la Zona 1) a River Plate. "El Pulga" es el máximo artillero del Sabalero en esta Copa 2021 de la LPF con 5 goles. En tanto, en Independiente también dieron positivo el jugador Alan Soñora y el preparador físico Gustavo Otero, por lo que ya son 13 los contagios en el plantel del Rojo, que mañana disputará el clásico de Avellaneda frente a Racing Club. EL FÚTBOL SIGUE El Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, dialogó en Radio 10 y dejó en claro que el gobierno nacional no piensa suspender el fútbol, al tiempo que se refirió al incumplimiento de los protocolos en los planteles. "No tenemos pensado parar el fútbol, pero sí pedimos que se cumplan los protocolos. En un plantel con 15 o 20 contagiados, está claro que no se cumplieron. Sin ninguna duda hubo un relajamiento", afirmó el exPresidente de San Lorenzo. EMPATE ANTE VENEZUELA En Bilbao, España, el Seleccionado Argentino Femenino igualó 0-0 con Venezuela en un partido amistoso disputado en la previa a la "Basque Country International Women´s Cup". El domingo se disputará este triangular que contará con la participación de ambos combinados y la Selección del País Vasco. EUROPA LEAGUE En el inicio de los Cuartos de Final, ayer se dieron los siguientes resultados: Dinamo Zagreb 0-1 Villarreal (Gerónimo Rulli y Juan Foyth fueron titulares en el equipo español), Arsenal 1-1 Slavia Praga, Granada 0-2 Manchester United y Ajax 1-2 Roma (Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico fueron titulares en el conjunto holandés). LIGAS DE EUROPA Este viernes arranca la 32ª fecha de la Ligue 1 de Francia con la visita del líder Lille (66 puntos) al Metz, mientras el escolta PSG (63) visitará mañana al Racing de Estrasburgo. En Inglaterra, la 31ª jornada comenzará hoy con el duelo Fulham vs Wolverhampton. Y en España, la acción de la 30ª fecha se abrirá con el encuentro entre Huesca y Elche. PRIMERA C La sexta fecha del Torneo Apertura comenzará esta tarde, si es que las condiciones climáticas así lo permiten. Desde las 15.30 horas jugarán: El Porvenir vs Excursionistas, Luján vs Leandro N. Alem y Victoriano Arenas vs Dock Sud.

Breves: Fútbol

9 de Abril de 2021

