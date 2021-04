Vecinos piden por la creación de una Primaria en el barrio San Jacinto

541 niños serían los favorecidos con la concreción de la iniciativa. También aspiran a la creación de una Escuela de Oficios y a la ampliación del Jardín de Infantes 921. Sin lograr mayor eco en las autoridades hasta el momento, un grupo de vecinos de los barrios San Jacinto y Albizola intentan impulsar un proyecto para la creación de una escuela primaria en el barrio San Jacinto con orientación a la ecología. "La escuela de la Laguna" sería emplazada en los fondos del barrio, en las inmediaciones de una laguna natural, en terrenos de la Parcela 10, terrenos correspondientes al legado de Rómulo Otamendi que actualmente están bajo la administración de Minoridad y Familia. "Nuestra problemática se ajusta a los requerimientos del Legado. Los beneficiarios serán los niños del barrio San Jacinto, Albizola y Bajo Otamendi", señalan los vecinos, una población ponderada en 541 niños. Loteado en 1955, San Jacinto es un barrio periférico que en sus orígenes se encuadraba en zona rural, pero hoy está poblado en casi su totalidad: "Nuestros niños, desde la creación del barrio concurrieron mayoritariamente a la escuela del barrio Otamendi y algunos la Escuela 13 que funcionaba en el Barrio Albizola, y donde ahora hay una secundaria. En el año 2017 hubo en una reunión de directores donde se manifestó la necesidad de una primaria para San Jacinto, pero todo quedó en suspenso. "El centro educativo más cercano es el barrio de Otamendi que dista de San Jacinto casi a 20 cuadras, dependiendo de la ubicación del domicilio del alumno. Concurrir a estudiar encierra varios problemas, tales como distancia cuando el camino se hace a pie y los peligros que podemos enumerar son varios, todos ellos evitables: violaciones a niños y adultos, robos, accidentes por el estado del camino A continuación se adjunta una fotografía del camino a recorrer por las familias para llegar a Otamendi. Este camino los días de lluvia y posteriores es intransitable, por la colectora no hay veredas y se transita por la calle. El colectivo local no es ninguna garantía con sus horarios y costos. Este callejón es propiedad privada y son los vecinos los que cortan el pasto, pero el época de lluvia es intransitable. Aquí sucedieron violaciones a menores y adultos, robos violentos", señalaron los vecinos quienes también consideran que se necesita la ampliación del Jardín de Infantes del barrio; además de la creación de una Escuela de Oficios "para mejorar la calidad de vida de jóvenes y adolescentes convertidos en "Ni Ni" (ni estudian, ni trabajan) que por diferentes causas no acceden a una secundaria. Esta creación facilitaría la concurrencia de jóvenes de Las Praderas, Otamendi, Albizola, La Josefa, y Las Campanas". El proyecto está en manos de Cristina Blotta (Ing. Agrónoma - Docente); Marcela Varela (Técnica en Minoridad y Familia); Claudia Centurión (Trabajadora Social); María Elena Garófalo (Profesora de Arte); Natalia Sajnín (Profesora en Educación Especial); Nancy Luján Leguizamón (Profesora de Lengua y Literatura); Elías Sajnín (Ing. Mecánico); Analía Saucedo (Ama de casa) y Magalí Troncoso (Estudiante de terciario) a quienes puede contactarse por el WhatsApp 624364.

Inaugurado en 2005, los vecinos consideran también que el Jardín 921 quedó chico.



Vecinos piden por la creación de una Primaria en el barrio San Jacinto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar