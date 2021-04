P U B L I C



Fue en su domicilio del barrio Los Pioneros, a mano armada. Le llevaron una camioneta y dinero. "Esto te pasa por hablar al pedo", le dijo el ladrón y lo encerró en el baño antes de irse. "Cerré el auto que estaba en la vereda, y cuando estoy entrando por el portón de la quinta escucho una voz por detrás que me dice: seguí caminando. No sé de dónde apareció", señaló a nuestro cronista el periodista y titular de la radio FM Swing, Rubén Dusac, luego de terminar de radicar la denuncia en la Comisaría 1era. Según relató, el malviviente estaba armado con una pistola cromada y le pegó un golpe en la espalda antes de ponerle un precinto plástico en su muñeca derecha y dejarlo atado a la reja de la ventana del baño en su domicilio del barrio Los Pioneros. "Esto te pasa por hablar al pedo, me dijo. Cerró la puerta del baño con llave y después no sé más nada de lo que pasó… Después me enteré que se había llevado el auto", señaló. El robo tuvo lugar alrededor de las 18 de ayer. Dusac fue liberado por un vecino, quien tiempo después subió al tejado de su casa para revisar las canaletas. "Le grité desde la ventana y dio la vuelta. Entró con un palo y no encontró a nadie, hasta que se dio cuenta que yo estaba en el baño y me liberó. La llave de la puerta estaba sobre la mesa". Según explicó, el ladrón tenía barbijo, capucha y gorra, por lo cual no puede reconocerlo: "Sólo puedo decir que tiene entre 20 y 30 años, y ojos claros". Luego de ser liberado, Dusac pudo comprobar que antes de llevarse la camioneta Mercedes Benz GLK 300 gris, patente JSI-965, el ladrón tomó dinero en efectivo que había sobre la mesa del comedor.

Dusac anoche, en la vereda de la comisaría luego de radicar la denuncia.



Asaltaron anoche al periodista Rubén Dusac

