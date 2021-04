Coronavirus: confirmaron 36 nuevos contagios en Campana

Los casos activos ascendieron a 542, mientras el promedio de los últimos siete días creció hasta 53,6. En Zárate se volvió a alcanzar el récord de 125 positivos. Un "alivio", así, entre comillas. Los 36 nuevos contagios de coronavirus confirmados ayer por la Secretaría de Salud municipal fueron la cifra diaria más baja de la semana en nuestra ciudad, pero no evitaron que los índices que marcan la evolución de la pandemia en Campana sigan creciendo. Por un lado, como este viernes no se señalaron nuevas altas médicas, los casos activos volvieron a tener un aumento considerable: ahora son 542 los vecinos que se encuentran transitando la enfermedad. Y por el otro, el promedio de los últimos siete días avanzó hasta 53,6, llegando a un valor que no se alcanzaba desde finales de enero. El máximo de este índice se registró el 1º de febrero (57,7). Finalmente, como tampoco no se notificaron nuevos decesos, el cuadro de situación de nuestra ciudad quedó conformado este jueves por 7.529 casos totales que se dividen en 542 que se encuentran activos, 6.846 que se han recuperado y 141 que han fallecido. INFORME PROVINCIAL En su actualización de ayer a las 20:57 horas, la Sala de Situación Covid-19 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires presentaba a nuestra ciudad con 7.988 casos totales desde que comenzó la pandemia. Es decir: 68 más respecto al informe anterior y 459 más que los señalados por ahora por la Secretaría de Salud municipal. Además, el reporte provincial le agregó una muerte más a Campana, que ahora presente 144 víctimas fatales en esta pandemia; tres más que las indicadas hasta el momento por el informe local. ZÁRATE RÉCORD Por segunda vez en la semana, la Municipalidad de Zárate informó 125 nuevos positivos. Así se repitió el récord diario del pasado miércoles y la vecina ciudad confirmó su peor semana de esta pandemia de coronavirus. De hecho, entre lunes y viernes acumuló 472 nuevos casos (media de 94,4), mientras su promedio de los últimos siete días creció ayer a 75,7. Además, el Municipio comunicó ayer que, en las últimas 24 horas, fueron testeadas 228 personas considerados "casos sospechosos". Y también notificó el fallecimiento de una mujer de 67 años que había contraído coronavirus. De esta manera, el cuadro de situación de Zárate presenta ahora 6.183 casos totales que se dividen en 866 que se encuentran activos, 5.158 que se han recuperado y 159 que han fallecido. DISTRITOS VECINOS Por su parte, la Municipalidad de Escobar indicó 223 nuevos positivos, 112 altas médicas y 3 decesos. De esta manera, llegó a 15.925 casos totales, entre los que se cuentan 2.132 que se encuentran activos y 502 que han fallecido. En tanto, en Exaltación de la Cruz presentó también una cifra alta de positivos: informó 38 nuevos y solo 3 altas médicas. Así, los casos activos en este municipio ascendieron a 177, dentro de un cuadro de 1.881 contagios totales. Finalmente, en Pilar se registraron 318 nuevos positivos, 211 altas médicas y 3 decesos. Así, el distrito acumula 26.640 casos totales entre los que se cuentan 3.542 que se encuentran activos y 439 que han fallecido.

CAMPANA LLEGÓ A 7.529 CASOS TOTALES SEGÚN LAS CIFRAS BRINDADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD.







Coronavirus: confirmaron 36 nuevos contagios en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar