Como local, el Violeta intentará revertir su mal arranque de campeonato. El partido se juega desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini y con arbitraje de Luis Lobo Medina. El volante Germán Díaz sería el reemplazante de Cristian Ojeda. Las expectativas que se habían despertado en Mitre y Puccini luego de la conformación de un nuevo plantel para el Campeonato 2021 de la Primera Nacional quedaron en el olvido después de las primeras cuatro fechas. Es que Villa Dálmine no solo no ganó (tres empates y una derrota), sino que además ofreció rendimientos muy por debajo de los esperados, sobre todo en el aspecto ofensivo. Así, el elenco campanense convive por estas horas con la urgencia de encontrar un resultado positivo que brinde confianza y sirva de cimiento para la construcción de un equipo que, finalmente, renueve ilusiones en esta siempre difícil categoría. En ese contexto, el Violeta recibirá esta tarde a San Martín de San Juan por la quinta fecha de la Zona B. El partido comenzará a las 15.30 horas y tendrá el arbitraje de Luis Lobo Medina, además de un campo de juego seguramente afectado por las lluvias que han azotado a la ciudad en los últimos días y que podrían extenderse durante este sábado de fútbol. Para este encuentro, el entrenador Felipe De la Riva (cuya continuidad ingresaría en el terreno de la incertidumbre en caso de otra derrota) no podrá contar con Cristian Ojeda, quien fue expulsado en la derrota ante Brown de Adrogué del domingo pasado. Y como reemplazante se habría decantado por Germán Díaz, otro mediocampista ofensivo, quien jugaría como volante interno a la izquierda de Ataliva Schweizer. Después, el uruguayo repetiría la misma formación de la última presentación y hasta mantendría el esquema 4-1-4-1, aunque subsiste la duda respecto a la posibilidad de contar con un lateral izquierdo de mayor proyección, dado que en esa posición viene jugando Zaid Romero, quien llegó al plantel como marcador central. Así, la probable alineación Violeta para esta tarde sería: Emanuel Bilbao; Franco Flores, Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero o Marcos Sánchez; Ataliva Schweizer; Leandro Larrea, Laureano Tello, Germán Díaz, Alejandro Gagliardi; y Luciano Vázquez. La nómina de convocados por el DT para este encuentro se completa con Lucas Bruera, Santiago Moyano, Agustín Stancato, Facundo Rizzi, Tomás Garro, Franco Costantino, Sergio Sosa y Stéfano Zarantonello, quien recibió su primera citación en este campeonato. Por su parte, San Martín de San Juan tampoco llega en buen momento a este compromiso: cayó ante Brown de Adrogué y All Boys en sus últimas dos presentaciones como local. Su entrenador Paulo Ferrari no podrá contar con su capitán, Nicolás Pelaitay (expulsado), pero sí recuperó a Gonzalo Berterame, quien superó un esguince de tobillo. En consecuencia, la alineación del Santo cuyano esta tarde sería: Juan Pablo Cozzani; Alejandro Molina, Francisco Álvarez, Gastón Hernández, Jonás Aguirre; Pablo Ruiz, Martín Rivero, Maximiliano González, Cristian Sánchez o Gonzalo Berterame; Juan Cruz Villagra e Ivo Costantino. La nómina de convocados la completan Leonardo Corti, Gonzalo Prósperi, Martín Aruga, Jorge Caicedo, Fernando Cosciuc, Francisco Mattia, Ezequiel Denis, Matías Giménez, Lucas Campana y Ezequiel Rescaldani.



GERMÁN DÍAZ FUE EL PRIMER CAMBIO EN ADROGUÉ Y HOY TENDRÍA SU PRIMERA TITULARIDAD DESDE SU ARRIBO AL VIOLETA. HISTORIAL: SERÁ EL CUARTO DUELO (Por Gustavo Belsué) Villa Dálmine y San Martín de San Juan se enfrentaron solamente tres veces en su historia. Dos de ellas fueron en la Temporada 1991/92 del Nacional B, cuando se registraron sendos empates: el 29 de noviembre de 1991, por la 18ª fecha del campeonato, igualaron 2-2 en tierras cuyanas (goles de Antonio Labonia y Rubén Rojas para el Violeta y de Daniel Ronco y Oscar Pereyra para el Santo); mientras el 9 de mayo, por la 39ª jornada, empataron 1-1 en Campana (goles de Carlos "Jetín" Pereyra y Marcelo Peruzzi). El tercer partido entre ambos es reciente: el miércoles 20 de marzo de 2019 se enfrentaron por Copa Argentina en cancha de Gimnasia de La Plata, donde San Martín se impuso 1-0 con gol de Humberto Osorio. HOY SE JUEGAN OTROS CINCO ENCUENTROS DE LA FECHA La quinta fecha de la Primera Nacional tendrá hoy, además, otros cinco encuentros, tres de ellos correspondientes a la Zona A: Tigre (9 puntos), que acumula tres triunfos en fila, visitará a Temperley desde las 18.10 horas, mientras Belgrano de Córdoba (9) recibirá a uno de los líderes invictos, Atlanta (10), desde las 19.05. El otro partido de la jornada de esta zona será entre los colistas Estudiantes de Río Cuarto (2) y Alvarado de Mar del Plata (1) desde las 18.00. En tanto, por la Zona B, la acción la abrirá Ferro Carril Oeste, que recibirá desde las 14.10 a Gimnasia de Jujuy con 13 bajas por protocolo Covid y la necesidad de ganar después de sufrir tres derrotas en sus primeras cuatro presentaciones. Mientras que a las 15.30 horas, Defensores de Belgrano será local ante Guillermo Brown de Puerto Madryn.



Primera Nacional:

Villa Dálmine recibe a San Martín (SJ) con la necesidad de un triunfo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar