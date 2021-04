» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 10/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Opinión:

Honrar la vida

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo

Ante la llegada a nuestro país de la tan temida segunda ola de la pandemia que está dando muestras de que es más peligrosa que la primera ha reinstalado la perversa dicotomía entre salud y economía cuando en realidad se trata de restringir algunas actividades para evitar innecesarios males mayores. Está demostrado universalmente que el problema es el Covid-19 y no las restricciones para impedir contagios y muertes. Es realmente preocupante ver como la disputa politiquera para tratar de conseguir votos para las próximas elecciones están retrasando a las medidas que permitan reducir lo más que se pueda las atroces consecuencias de la pandemia. Junto al rebrote de contagios también cobró nuevo impulso el negacionismo. Los sectores más recalcitrantes de derecha y sus comunicadores subalternos quieren instalar que los contagios no son tantos y que las cifras son utilizadas por el gobierno para poder reprogramar las elecciones, tanto las PASO como las generales para obtener mejores resultados. Un verdadero disparate que no resiste el más mínimo análisis. ¿Tanto les piden o será producto de sus mentes afiebradas? Da la sensación que los contagios y las muertes han perdido su dimensión humana para transformarse en meros números en una estadística y que sólo preocupa su cantidad o si conocemos al afectado. Debiera ser tan doloroso contagiarse como contagiar a otro sin importar quién sea. La verdadera discusión que debiera darse es como lograr que aquellos que mayores patrimonios han logrado acumular y siguen acumulando gracias al trabajo de todos los argentinos contribuyan con el estado para cubrir al menos en parte la merma de ingresos en los sectores más vulnerables ocasionados por las imprescindibles restricciones Así mismo debiera debatirse reorientar aquellos subsidios que hoy se destinan a quienes no los necesitan para incrementar los destinados a quienes realmente los necesitan imperiosamente por su pobreza. Por ejemplo ¿No debería el gobierno cobrarles a las poderosas empresas de medicina prepaga las vacunas que proporciona de manera gratuita a sus afiliados? Si hay un organismo multilateral de crédito al que nadie en su sano juicio pueda acusar de populista es sin duda el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo en un muy reciente informe recomendó a las naciones que incrementen sus impuestos progresivos para de esa manera poder aumentar los gastos para achicar la desigualdad de ingresos que se ha aumentado con motivo de la pandemia. El Fondo aclara que esa mayor progresividad tributaria podría incluir impuestos sobre la propiedad y la herencia y aumentar la carga sobre los más ricos. También propone "contribuciones temporales de recuperación por la covid-19 para los hogares de altos ingresos". Asimismo el informe llama a los gobiernos a que "den a todos una oportunidad justa de prosperidad". No debe llamar demasiado la atención que un organismo tan promotor del neoliberalismo en todo el mundo esté asustado por las consecuencias de su propia prédica y vea que la enorme desigualdad hoy imperante en casi todos los países resulta insostenible en términos sociales con el previsible nivel de conflictividad latente que se acrecentó con la pandemia.. Tampoco se puede acusar de populista a Jacinda Ardern primera ministra de Nueva Zelanda quien esta semana aumentó el salario mínimo y subió los impuestos a los más ricos en un esfuerzo para disminuir la desigualdad e impulsar la economía tras las atroces consecuencias de la pandemia. En la Odisea de Homero, Ulises se encadenó al palo mayor de la nave para no ir tras el canto de las sirenas. Como Ulises tomemos los recaudos necesarios para no dejarnos embaucar por la prédica conocida como infodemia de la prensa canalla y sus perversas intenciones siempre contrarias a los intereses de la mayoría de los ciudadanos.

Opinión:

Honrar la vida

Por José Abel Perdomo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar