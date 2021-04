» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 10/abr/2021 de La Auténtica Defensa. El peronismo conformó un "Comité de Crisis" para ésta nueva etapa de la pandemia







Lo anunciaron el concejal Rubén Romano y el coordinador de la campaña Vacunate! en la ciudad, Leonardo Midón. El peronismo anunció la conformación de un "Comité de crisis" con el que busca afrontar la nueva etapa de la pandemia en nuestra ciudad. Así lo adelantaron el concejal Rubén Romano y el coordinador de la campaña Vacunate! en Campana, Leonardo Midón, en una conferencia de prensa que ofrecieron en conjunto esta semana. Según estos referentes, el Comité de Crisis busca centralizar las políticas sanitarias contra el coronavirus, así como el "mensaje" de cara a la sociedad. Pero es incierto qué tipo de alcance tendrá este órgano sin la participación del Gobierno municipal, que controla prácticamente todos los resortes del Estado local. Y es que Romano no lo incluyó como miembro integrante de esta mesa colaborativa: señaló que por ahora la integran "nosotros" (por los integrantes del Frente de Todos vinculados a la campaña de vacunación) y "Provincia, Región Sanitaria, junto con nuestros equipos técnicos y la participación de entidades privadas", las cuales tampoco precisó. "Hace un año que venimos insistiendo que en Campana, como en otras ciudades, debería funcionar un Comité de Crisis que evalúe las políticas y las unifique para que el mensaje sea uno. Y de esa manera tener una respuesta mejor y un mejor resultado", manifestó el también médico cirujano. Romano señaló que esta decisión se funda en la "segunda ola" de la pandemia y advirtió que durante las últimas semanas "el nivel de contagios en Campana se disparó y no para de crecer". "La situación se agravó muchísimo. Tengamos en cuenta hoy coexisten las enfermedades preexistentes y el COVID. A su vez, el sistema sanitario municipal se achicó y ya no existen espacios de aislamiento", manifestó el excandidato a intendente. Por su parte, Midón -a cargo de la vacunación en todo el distrito- indicó que se aumentó "la asignación de turnos a 500 diarios por cada Centro". "Estamos abordando el grupo de prioridad mayores de 60 años y les pedimos que chequeen la aplicación y el correo electrónico para corroborar sus turnos. El Punto Ioma ya se abrió a la comunidad y, además de su población objetivo, personal de salud, educación y seguridad, comenzó a vacunar también mayores de 60", amplió. De acuerdo a lo anunciado, una de las tareas del Comité de Crisis será tener "acceso a las estadísticas" para lo que realizará "investigaciones" cuyos resultados se compartirán al público ya que "es una manera de concientizar sobre lo que está ocurriendo".

Las autoridades se mostraron preocupadas por el incremento de casos.





Romano junto a Midón y las Coordinadoras Provinciales de la campaña de vacunación.



