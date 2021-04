Récord de trasplantes cardíacos en el Hospital Italiano

En la última década, realizó la mayor cantidad de trasplantes cardíacos en Argentina y alcanzó resultados superiores a la media nacional en relación a la supervivencia post-trasplante. El Hospital Italiano de Buenos Aires realizó la mayor cantidad de trasplantes cardíacos en pacientes adultos. Según el INCUCAI, es la institución de salud de Argentina con mayor número de pacientes trasplantados en los últimos diez años, representando entre un 20 y 25% de la cantidad de trasplantes que se realizan en nuestro país. En este sentido, la Sociedad Internacional de Trasplantes de Corazón y Pulmón (International Society for Heart and Lung Transplantation; ISHLT, por sus siglas en inglés), lo ubica entre los 20 centros que más trasplantes cardíacos realizan en el mundo. El procedimiento está indicado cuando, a pesar de la realización de un tratamiento óptimo, que incluye medicamentos y dispositivos, persisten síntomas de insuficiencia cardíaca y la sobrevida del paciente está limitada a corto plazo. Hasta el momento, es la mejor alternativa para las personas con insuficiencia cardíaca avanzada. Se trata de un procedimiento complejo que requiere un trabajo multidisciplinario. En el mismo participan: cirujanos, cardiólogos, infectólogos, enfermeros, técnicos, kinesiólogos y otras especialidades quienes deben trabajar de forma integrada para llevar adelante el proceso. A su vez, es fundamental la posibilidad de contar con el respaldo de un hospital general, con una estructura hospitalaria acorde para dar respuesta en cada instancia. En relación a la nueva Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, Nº27.447, el Dr. César Belziti, subjefe del equipo de Trasplante Cardíaco del Hospital, afirmó "Con la nueva ley, ha aumentado el número de donantes de órganos pero también se ha incrementado la cantidad de personas que requieren un trasplante de corazón ya que, actualmente, se realizan trasplantes como respuesta a enfermedades que antes no eran consideradas, por ejemplo: Chagas o VIH. Por lo tanto sigue habiendo una disparidad entre las personas que necesitan los trasplantes y la disponibilidad de corazones para trasplantar".



Récord de trasplantes cardíacos en el Hospital Italiano

