La provincia de Buenos Aires confirmó que se quedará sin vacunas el miércoles

Así lo ratificó el ministro de Salud de Buenos Aires, Daniel Gollan. Por el momento no hay fecha de arribo de un nuevo cargamento de dosis al país. El ministro de Salud de Buenos Aires, Daniel Gollan, afirmó que la Provincia tiene vacunas para continuar con la campaña de inmunización hasta el próximo miércoles. "Tenemos vacunas hasta el miércoles. Esperemos que lleguen más en los próximos días", expresó el ministro, en momentos en que no hay certezas sobre el arribo de nuevas dosis. Este viernes, el presidente Alberto Fernández aseguró que durante la segunda mitad de abril arribarán al país "vacunas suficientes" para poder "acelerar el ritmo" de la campaña de inmunización, aunque no dio precisiones sobre el número de dosis. Por otro lado, Gollan cuestionó a la administración porteña por no querer profundizar las restricciones y advirtió que "el sector privado de salud en la Ciudad está al 95% de ocupación o más". "Desde el punto de vista sanitario y epidemiológico nosotros sosteníamos que había que restringir un poco más", resaltó el funcionario bonaerense, y afirmó que "a más crecimiento y velocidad de contagios más medidas habrá que tomar". En declaraciones radiales, Gollan sostuvo que "el sistema de salud está muy muy tensionado" en general, y en la Ciudad "el sector privado de Salud está al 95% de ocupación o más". "La clave es bajar la circulación del virus. Con las vacunas que tenemos llegaríamos el próximo miércoles a tener a prácticamente toda la población +70 que se inscribió vacunada". Por su parte, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, se refirió a las medidas de restricción que rigen desde este viernes: "Nosotros siempre dentro del respeto y de la ley. Acá se implementaron medidas con Nación, CABA y nosotros para el AMBA". "Nosotros tenemos una posición de un cierre más fuerte, pero consensuamos una serie de medidas y hay que cumplirlas", sostuvo Bianco, que indicó que "lo que dictamina el Gobierno Nacional es palabra santa". A la vez, consideró que "sería una irresponsabilidad si alguna provincia o CABA no cumple con las medidas". "Vamos a cumplir las medidas al pie de la ley. Si alguna jurisdicción vecina no cumple se tendrá que hacer cargo de las consecuencias", expresó el funcionario de Axel Kicillof. Sobre la ocupación de camas, subrayó: "En la provincia de Buenos Aires tenemos una ocupación del 58%, pero en el conurbano tenemos un 67%". "El punto de mayor estrés que tuvimos el año pasado fue de 71% de ocupación de camas y nos vamos acercando. Aumentó 10 puntos la ocupación de camas en pocos días. Eso nos preocupa", subrayó el jefe de Gabinete bonaerense, que también aseguró que "hay clínicas privadas que están más cerca del colapso, pero la provincia tiene un sistema de derivaciones que antes no existía".

Por el momento no hay fecha de arribo de un nuevo cargamento de dosis al país.



La provincia de Buenos Aires confirmó que se quedará sin vacunas el miércoles

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar