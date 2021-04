Ante el avance de la segunda ola, las fronteras seguirán cerradas al turismo hasta el 30 de abril

El Gobierno dispuso además que habrá nuevos requisitos para transportistas y tripulaciones. Mantienen la suspensión de los vuelos provenientes de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Chile, Brasil y México. El Gobierno nacional anunció este viernes que las fronteras continuarán cerradas al turismo hasta el 30 de abril como medida para intentar frenar el avance de la segunda ola del coronavirus. Según dio a conocer el Ministerio del Interior a través de un comunicado, "todo aquel que no sea argentino y quiera ingresar al país con el propósito de hacer turismo no podrá hacerlo". Ante el avance de las nuevas cepas del Covid-19, el Gobierno decidió mantener la suspensión de los vuelos provenientes de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Chile, Brasil y México. "El viajero/a deberá declarar los lugares en donde estuvo los últimos 14 días previos al reingreso al país", puntualizaron desde Interior. Además, se decidió suspender, en forma genérica, todos los viajes internacionales grupales: ya sea de egresados y egresadas, de jubilados y jubiladas, de estudio, para competencias deportivas no oficiales, de grupos turísticos o de actividades recreativas y sociales. En cuanto a la política de detección de casos, el Gobierno determinó es que quienes viajen a la Argentina deberán hacerse un test para abordar el avión, otro al momento de llegar al país y un tercero al séptimo día de ingreso. El costo de los mismos estará a cargo del pasajero. "Quienes resulten positivos al ingreso al país deberán realizar otro testeo de secuenciación genómica y, junto con sus contactos estrechos, cumplir aislamiento en los lugares que indiquen las autoridades nacionales, hasta su traslado seguro hasta la residencia si correspondiera", añadieron. Al igual que los tests para detectar si tienen o no Covid-19, los pasajeros deberán afrontar el costo de la estadía en dichos lugares y el testeo de secuenciación. En tanto, quienes resulten negativos deberán aislarse en sus casas y hacerse un nuevo test antes de finalizar la cuarentena. "Quienes regresen del exterior están obligados a aislarse 10 días, contados desde el primer testeo realizado en el país de origen", subrayaron la cartera que conduce Eduardo de Pedro, y aclararon que se controlará que cumplan con este requisito. Así, "en caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento, las autoridades deberán radicar una denuncia penal de acuerdo con los arts. 205 y 239 del Código Penal (por violación a medidas contra epidemias y desobediencia a autoridad pública)".

