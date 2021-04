En 10 días ya se cargaron más de 800 discos en el Banco de Música Nacional e Independiente

Tiene como objetivo facilitar el acceso de Música Nacional e Independiente a los medios de comunicación. El Instituto Nacional de la Música presentó el Banco de Música Nacional e Independiente, y en sus primeros diez días de actividad se cargaron más de 800 discos producidos de forma independiente. A través de esta herramienta, grupos y solistas de todas las provincias del país pueden poner a disposición sus discos y simples publicados físicamente o en formato digital, generando un reservorio de contenidos para que los medios de comunicación dispongan de material musical que aporte al cumplimiento del artículo 65 de la Ley de Servicios Ley de Comunicación Audiovisual (Nº 26.522). Este artículo fija un porcentaje mínimo de emisión de música nacional en las radios del 30%, debiendo ser la mitad de ese porcentaje de producción independiente. Los contenidos del Banco solo estarán disponibles para medios de comunicación, no para el público en general ya que no es un servicio de streaming. Este Banco es gratuito, federal y fomenta la inclusión de todos los estilos musicales. Su creación resulta de vital importancia para la construcción del derecho a la difusión para las diversas expresiones musicales que existen en nuestro país. Es importante resaltar que la pluralidad de contenidos en la difusión resulta clave, no sólo para que la sociedad pueda disfrutar de una mayor cantidad de música argentina y de producción autogestiva, sino también para asegurar a las personas músicas más canales de divulgación y el acceso a sus derechos intelectuales. Cabe destacar que la difusión de música en los medios de comunicación es una de las principales variables por la cual se distribuyen los derechos de Intérprete y de productor fonográfico. ¿Cómo cargar un disco editado de forma independiente en el Banco de Música? 1. Podrán acceder al Banco las personas inscriptas en el Registro Único de Músicos/as/xs Nacionales y Agrupaciones Musicales Nacionales. Quienes no estén registrados podrán hacerlo gratis y en pocos minutos en inamu.musica.ar (el registro permite participar de las Convocatorias de Fomento del INAMU, utilizar el Banco de Música Independiente, obtener descuentos en pasajes en micro de larga distancia e instrumentos musicales, solicitar el dominio ".musica.ar" y recibir información del INAMU, entre otros). 2. Ingresando al Panel de Control en nuestro sitio web inamu.musica.ar, encontrarás el acceso al Banco de Música Independiente, desde donde podrás completar el formulario y subir las canciones, arte gráfico y ficha técnica del disco. Se incluye instructivo de carga en texto y audiovisual para subir el material de la mejor manera. 3. Una vez realizada la carga, desde el INAMU se validará la información suministrada para incorporar la producción discográfica al Banco. Luego, el INAMU realizará una campaña para que las radios y medios de todo el país accedan al Banco de Música Independiente y puedan utilizar el material suministrado por los grupos y solistas aportando para el cumplimiento del artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Nº 26.522). Este nuevo paso dentro de las acciones del INAMU para que circule más Música Nacional en los medios de comunicación, articulando con ENACOM y FA-MI, busca apoyar, promover y reforzar las cuotas de difusión para mejorar las condiciones en las que circula nuestro arte. Más información en inamu.musica.ar



En 10 días ya se cargaron más de 800 discos en el Banco de Música Nacional e Independiente

