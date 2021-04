Se sorteó la fase de grupos de la Copa Libertadores

Comenzará el 20 de abril. Seis equipos argentinos ya están clasificados. Y el séptimo podría ser San Lorenzo. También se sorteó la Copa Sudamericana. La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) realizó ayer el sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2021. Así, los cinco equipos argentinos ya clasificados para esta etapa (Boca, River, Racing, Defensa y Justicia y Argentinos) conocieron a sus rivales, al tiempo que se definió qué lugar ocuparía San Lorenzo en caso de dar vuelta su serie frente a Santos de Brasil (perdió 3-1 como local y el próximo miércoles define como visitante). La conformación de cada una de las zonas quedó de la siguiente manera: -Grupo A: Defensa y Justicia, Palmeiras de Brasil, Universitario de Perú y el ganador del duelo entre Independiente del Valle y Gremio de Porto Alegre (anoche, el conjunto ecuatoriano se impuso 2-1 como local con un doblete de Lucas Faravelli). -Grupo B: Olimpia de Paraguay, Inter de Porto Alegre, Deportivo Táchira de Venezuela y Always Ready de Bolivia. -Grupo C: Boca Juniors, Barcelona de Ecuador, The Strongest de Bolivia y el ganador de la serie entre San Lorenzo y Santos de Brasil. -Grupo D: River Plate, Independiente Santa Fe de Colombia, Fluminense de Brasil y el vencedor del duelo entre Junior de Barranquilla y Bolívar de Bolivia (el equipo colombiano definirá como local el jueves tras perder 2-1 en la ida). -Grupo E: Racing Club, San Pablo de Brasil, Sporting Cristal de Perú y Rentistas de Uruguay. -Grupo F: Argentinos Juniors, Nacional de Uruguay, Universidad Católica de Chile y el vencedor de la serie entre Libertad de Paraguay y Atlético Nacional de Medellín (el equipo del campanense Adrián Martínez jugará la revancha en Colombia después de ganar 1-0 como local). -Grupo G: Vélez Sarsfield, Flamengo de Brasil, Liga de Quito y Unión La Calera de Chile. -Grupo H: Cerro Porteño de Paraguay, Atletico Mineiro de Brasil, América de Cali y Deportivo La Guaira de Venezuela. Esta fase de grupos comenzará la semana del 20 de abril y se extenderá hasta la semana del 26 de mayo. Los Octavos de Final iniciarán el 14 de julio; los Cuartos de Final, el 11 de agosto; las semifinales, el 22 de septiembre; y la final será el 20 de noviembre en estadio a confirmar. COPA SUDAMERICANA En la fase de grupos del segundo certamen continental también hay seis equipos argentinos ya confirmados. En el Grupo A estará Rosario Central junto a Huachipato de Chile, 12 de Octubre de Paraguay y el perdedor de San Lorenzo vs Santos. En el Grupo B jugará Independiente de Avellaneda junto a Bahía de Brasil, Guabira de Bolivia y el ganador del duelo uruguayo entre Fénix y City Torque. En el Grupo C, Arsenal se medirá con Jorge Wilstermann de Bolivia, Ceara de Brasil y el perdedor de Bolívar vs Junior. En el Grupo F, estará Newells junto a Palestino de Chile, Goianiense de Brasil y el perdedor de Libertad vs Atlético Nacional. En el Grupo G jugará Talleres de Córdoba con Emelec de Ecuador, Deportes Tolima de Colombia y Bragantino de Brasil. Mientras en el Grupo H competirá Lanús con La Equidad de Colombia, Aragua de Venezuela y el perdedor de Independiente del Valle y Gremio. La fase de grupos se jugará todos contra todos, ida y vuelta, pero solo los primeros de cada zona avanzarán a Octavos de Final, instancia a la que se sumarán aquellos equipos que terminen terceros en sus respectivos grupos de la Copa Libertadores.

DEFENSA Y JUSTICIA, ÚLTIMO CAMPEÓN DE LA SUDAMERICANA, INTEGRARÁ EL GRUPO A JUNTO A PALMEIRAS, ÚLTIMO CAMPEÓN DE LA LIBERTADORES.



Se sorteó la fase de grupos de la Copa Libertadores

