GANÓ SAN LORENZO

En el inicio de la novena fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional, San Lorenzo venció 4-2 como visitante a Platense y así quedó, por el momento, en el segundo puesto de la Zona A con 14 puntos. El Ciclón se impuso con los goles de Federico Gattoni, Alexis Sabella, Gabriel Rojas y Franco Troyansky, mientras el Calamar había alcanzado dos veces la igualdad en el primer tiempo por intermedio de Facundo Curuchet y Mauro Bogado (penal).

CLÁSICO EN AVELLANEDA

Esta noche, desde las 21.00 horas, se disputará una nueva edición del clásico de Avellaneda cuando Racing Club reciba a Independiente por la novena fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional. El Rojo, que acumula tres partidos sin triunfos, llega con numerosas bajas por un brote de coronavirus en su plantel, mientras La Academia necesita la victoria para meterse en zona de clasificación a la Fase Final. Este sábado, además, también jugarán: Estudiantes de La Plata vs Aldosivi de Mar del Plata (16.15) y Defensa y Justicia vs Talleres de Córdoba (18.30). En tanto, el duelo Godoy Cruz vs Arsenal (que debía jugarse hoy) fue reprogramado para mañana porque fue cancelado el vuelo del conjunto de Sarandí.

Mañana domingo lo harán Argentinos Juniors vs Central Córdoba (14.00), Patronato vs Gimnasia de La Plata (14.00), Rosario Central vs Banfield (16.15), Unión de Santa Fe vs Boca Juniors (18.30) y River Plate vs Colón de Santa Fe (21.00). Y el lunes: Huracán vs Sarmiento (19.00), Lanús vs Newells (19.00) y Atlético Tucumán vs Vélez Sarsfield (21.15).

PRIMERA B METROPOLITANA

Con cuatro partidos, hoy comienza la sexta fecha del Apertura: Colegiales vs Defensores Unidos, Argentino de Quilmes vs Deportivo Armenio, Acassuso vs Talleres (RE) y Cañuelas vs San Miguel.

GOL DE GERMÁN ÁGUILA

En el arranque de la sexta fecha del Apertura de la Primera C, el campanense Germán Águila volvió a convertir para Victoriano Arenas, que igualmente cayó 2-1 frente a Dock Sud. Además, ayer jugaron: El Porvenir 1-0 Excursionistas y Luján 0-0 L.N. Alem. Hoy se cierra la programación con seis encuentros: Sportivo Italiano vs Central Córdoba (R), Deportivo Español vs Berazategui, Midland vs Argentino (M), Atlas vs Ituzaingo, Lamadrid vs Laferrere y Real Pilar vs Claypole.

REAL VS BARSA

Por la 30ª fecha de la Liga de España hoy se disputará el derby entre Real Madrid y Barcelona (16.00; ESPN). El Merengue (3º con 63 puntos) será local ante el conjunto catalán (2º con 65), que tendrá la oportunidad de quedar, al menos momentáneamente, como único líder en caso de ganar (Atlético Madrid, 1º con 66, visita mañana a Betis). La fecha comenzó ayer con victoria de Huesca, 3-1 sobre Elche. Y hoy también tendrá otros tres partidos: Getafe vs Cadiz, Athletic Bilbao vs Alavés y Eibar vs Levante.

BIELSA VS PEP

Por la 31ª fecha de la Premier League, Leeds United, equipo dirigido por Marcelo Bielsa, visita hoy al Manchester City de Pep Guardiola (8.30; ESPN). Este sábado también juegan Liverpool vs Aston Villa y Crystal Palace vs Chelsea. Ayer comenzó la programación con Fulham 0-1 Wolverhampton.

LILLE NO FRENA

En el inicio de la 32ª fecha de la Ligue 1 de Francia, Lille venció ayer 2-0 como visitante a Metz y le sacó seis puntos de ventaja a Paris Saint Germain, que hoy visita a Racing de Estrasburgo.