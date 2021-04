Igualó 1-1 ante San Martín de San Juan y sumó su cuarto punto en el campeonato. Marcos Sánchez marcó el gol Violeta en el amanecer del partido, pero Pablo Ruiz empató rápidamente para el visitante. El próximo sábado recibirá a All Boys. La tercera presentación como local de Villa Dálmine en este campeonato terminó de la misma manera que las dos anteriores: en empate. Esta vez fue 1-1 con San Martín de San Juan en un partido cuyos goles se dieron antes de los 10 minutos: Marcos Sánchez abrió el marcador, pero, rápidamente, Pablo "Mudo" Ruiz lo empató para el visitante con un gran tiro libre. Así, el Violeta cosechó su cuarta igualdad en cinco fechas y sigue sin poder ganar, configurando un presente que preocupa tanto desde los resultados como desde el juego. Esta vez, Felipe De la Riva metió mano en la formación titular y varió el sistema táctico, pero algunas falencias se mantuvieron, especialmente en la primera parte: poco juego asociado y un mediocampo que, al momento de defender, es sumamente posicional y retrocede mucho. Por ello, el contar con dos marcadores de puntas naturales (Flores y Rizzi) no redundó en mejoras en la salida desde atrás. En cambio, la presencia de dos delanteros (Larrea y Gagliardi) sobre la última línea rival sí le dio mejores posibilidades en ataque respecto a los partidos anteriores, cuando Vázquez (ayer no ingresó) quedaba completamente aislado entre los centrales. También resultó positiva la primera titularidad de Díaz, quien por momentos logró hacerse conductor y llegar a posiciones de gol. En contrapartida, volvió a ser prácticamente intrascendente la performance de Schweizer, un volante central que queda perdido entre defensores que esperan y mediocampistas que se repliegan (algo que ya ocurría con Saúl Nelle en el pasado Torneo de Transición). Además, el correntino casi no participa del circuito de elaboración, por lo que solo se destacó en el juego aéreo durante el segundo tiempo. Estas situaciones permitieron que, en la primera media hora del primer tiempo, y un pasaje del complemento, San Martín de San Juan dominara las acciones y se mostrara más cerca de la victoria. Villa Dálmine recién mejoró en la parte final de los 45 minutos iniciales, mientras en el último tramo del encuentro tuvo la entrega necesaria para pelear por algo más que un empate y hasta generó situaciones para quedarse con la victoria. Sin embargo, esas intenciones fueron arrestos más propios de la urgencia que de una idea de juego. Ahora, el próximo sábado, el Violeta volverá a ser local cuando reciba a All Boys. Un partido que podría ser determinante para la continuidad de un ciclo que, hasta el momento, apenas ha dejado un triunfo en los últimos catorce encuentros. EL PARTIDO Finalmente, De la Riva decidió tres cambios en el once titular: además de Díaz por el expulsado Ojeda, también dispuso los ingresos de Rizzi y Sánchez por Pollacchi y Vázquez. Y así modificó el esquema táctico, dejando el 4-1-4-1 para pasar a un 4-4-2 con Cáseres y Romero como centrales; Rizzi como lateral izquierdo, Díaz como enganche y con Larrea y Gagliardi como dupla de ataque. Y en el arranque del partido, cuando el visitante trataba de imponer su ritmo y hacerse protagonista, Villa Dálmine encontró los espacios para golpear: iban 3 minutos cuando Gagliardi se escapó por derecha y sirvió atrás el balón para la llegada de Díaz, quien enganchó y fusiló a Cozzani, que alcanzó a manotear el remate, pero tras el impacto en el travesaño apareció Sánchez para definir de primera, con precisión, junto al palo derecho. Sin embargo, la tempranera ventaja le duró apenas cinco minutos: a los 8, desde una lejana posición, volcado sobre la izquierda, Ruiz ejecutó un tiro libre con muchísima rosca que se fue cerrando sobre el primer palo y sorprendió a un Bilbao que demoró en volver sobre sus pasos y terminó volando infructuosamente. Y si la visita había salido con claras intenciones de asumir el protagonismo del juego, el rápido empate lo envalentonó. Entonces, aprovechando también las dificultades del equipo campanense para administrar el balón, San Martín se fue adueñando del trámite y, a los 14, Ruiz volvió a probar de media distancia, pero esta vez se encontró con una buena respuesta de Bilbao. Sin la pelota, los dirigidos por De la Riva retrocedían todos a su propio campo para ocupar espacios y defender en zona, pero sin la decisión de presionar la circulación visitante. Por eso, la tenencia era mayoritariamente del Santo, mientras las opciones de Villa Dálmine se reducían a pelotas largas a Gagliardi y Larrea, quien se mostraba claramente como el jugador más incisivo, por su velocidad y porque la última línea sanjuanina brindaba algunos espacios para explotar. Recién después de los 30 minutos y tras un buen tiro libre de Sánchez que Cozzani resolvió con seguridad sobre su palo derecho, el Violeta fue logrando cambiar la tendencia del juego, aprovechando además que San Martín fue perdiendo intensidad. Entonces, la pelota pasó más por Sánchez y, especialmente, por Díaz, quien se mostró capaz de hacerse conductor y hasta de generar peligro: una combinación con Tello le permitió ensayar un remate desde la puerta del área que Cozzani rechazó bien parado. En el inicio de la segunda parte, el visitante cedió la iniciativa y, entonces, Villa Dálmine se paró más adelante y manejó el balón con prolijidad, aunque sin poder encontrar profundidad, más allá de un buen movimiento que terminó en un centro de Tello que Gagliardi cabeceó justo a la posición de Cozzani sobre los 12 minutos. Poco después la lluvia se hizo definitivamente protagonista y, en ese momento, el juego cambió, porque San Martín comenzó a crecer en el trámite (Schweizer es un volante central posicional, con juego aéreo, pero sin corte de juego) y a arrimarse seguidamente hasta las inmediaciones del área de Bilbao, quien supo controlar sin complicaciones un remate de Ruiz que pasó entre varias piernas. De la Riva entendió que era el momento de cambiar nuevamente y lo hizo, arriesgando: mandó a la cancha a Sosa por Rizzi e hizo retroceder a Sánchez como lateral izquierdo. El Colo tuvo un ingreso muy activo y se mostró siempre como opción de salida larga para tratar de poner al equipo en campo rival. El cambio, además, llevó a Larrea a la derecha, donde dibujó una buena acción individual y lanzó un peligroso centro que nadie alcanzó a desviar. Así, hacia la media hora del complemento, con una cancha pesada que forzó el desgaste de los jugadores, el trámite se hizo desprolijo, pero abierto y más vertical. Y tuvo a un Villa Dálmine que, esta vez, demostró actitud para ir a buscar algo más que el empate. Con sus limitaciones, claro está. El ingreso de Garro le ofreció mayor recorrido por izquierda y también un lanzador de pelotas al área. A los 37, el puntano ensayó tres centros consecutivos que llevaron mucho peligro al área chica sanjuanina por la presencia amenazante de Sosa (controló un envío, pero no pudo definir). Y un minuto después, desde el otro costado, Moyano metió otro centro que el Colo cabeceó abajo contra un palo, hasta donde se estiró brillantemente Cozzani para enviar la pelota al córner. Fue el mejor momento del Violeta, que también dejó algunos espacios a espaldas de su línea media. Sin embargo, el visitante no contó con precisión en los metros finales, mientras los centrales locales estuvieron siempre bien parados. Por ello, Bilbao no tuvo mayor trabajo y el juego se fue decantando inexorablemente hacia el empate. Un punto que a ninguno de los dos equipos convenció demasiado. En el caso de Villa Dálmine, el cuarto en cinco presentaciones en las que todavía no ha conocido la victoria. Por eso le queda gusto a poco, aunque, sobre todo en el tramo final del encuentro, haya aparecido esa entrega y actitud que se le venía reclamando ante la falta de vuelo futbolístico. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (1): Emanuel Bilbao; Franco Flores, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero, Facundo Rizzi; Laureano Tello, Ataliva Schweizer, Germán Díaz, Marcos Sánchez; Leandro Larrea y Alejandro Gagliardi. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Lucas Bruera, Maximiliano Pollacchi, Santiago Moyano, Agustín Stancato, Facundo Lando, Tomás Garro, Franco Costantino, Sergio Sosa y Luciano Vázquez. SAN MARTÍN (1): Juan Pablo Cozzani; Alejandro Molina, Francisco Álvarez, Gastón Hernández, Jonás Aguirre; Pablo Ruiz, Martín Rivero, Maximiliano González, Matías Giménez; Cristian Sánchez y Lucas Campana. DT: Paulo Ferrari. SUPLENTES: Leonardo Corti, Francisco Mattia, Gonzalo Prósperi, Martín Aruga, Ezequiel Denis, Juan Cruz Villagra, Gonzalo Berterame, Ivo Costantino y Ezequiel Rescaldani. GOLES: PT 3m Marcos Sánchez (VD), 8m Pablo Ruiz (SM) CAMBIOS: ST 13m Berterame x Giménez (SM); 23m Villagra x Campana (SM), Rescaldani x Sánchez (SM) y Sosa x Rizzi (VD); 32m Garro x Díaz (VD) y Moyano x Flores (VD); 39m Aruga x Ruiz (SM) AMONESTADOS: Tello, Schweizer y Sosa (VD); Rescaldani (SM). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Luis Lobo Medina.

EN EL TRAMO FINAL DEL PARTIDO, EL VIOLETA EMPUJÒ Y TUVO UNA CHANCE CLARA EN LOS PIES DE SOSA





ESTA VEZ, EL ENTRERRIANO LEANDRO LARREA JUGÒ DE PUNTA Y FORMÒ DUPLA DE ATAQUE CON GAGLIARDI.





GAGLIARDI EN UNA ACCIÒN QUE NO PROSPERÒ, CUANDO INTENTÒ DEJAR MANO A MANO A DÌAZ CON EL ARQUERO COZZANI, EN EL INICIO DEL COMPLEMENTO. EL CORDOBÈS FUE CLAVE EN EL GOL VIOLETA.





EL INGRESO DE GARRO LE DIO EMPUJE AL VIOLETA EN LOS MINUTOS FINALES. GANÓ TIGRE Y ES LÍDER Los partidos más atractivos del inicio de la quinta fecha de la Primera Nacional correspondieron a la Zona A. Y el gran ganador de la jornada fueron Tigre, que quedó como único líder con 12 unidades. El Matador venció 2-0 como visitante a Temperley con un doblete de Pablo Magnín (con 8 tantos es el máximo artillero del certamen) y logró su cuarto triunfo consecutivo. Y si el elenco de Victoria terminó el sábado como único puntero fue porque Atlanta rescató un agónico empate 2-2 ante Belgrano como visitante. Así, el Bohemio mantuvo su invicto y suma 11 unidades, mientras el Pirata llegó a 10. En el otro partido de esta Zona A, Estudiantes de Río Cuarto le ganó 2-0 como local a Alvarado de Mar del Plata. La programación continuará hoy con Deportivo Maipú vs Quilmes (16.00) y Gimansia de Mendoza vs Estudiantes de Buenos Aires (16.00). Mañana lunes jugarán Deportivo Riestra vs Mitre (15.30) y Almirante Brown vs Nueva Chicago (21.10). La fecha se cerrará el martes con San Martín de Tucumán vs Chacarita (19.15). En tanto, por la Zona B, además del empate entre Villa Dálmine y San Martín de San Juan, también jugaron: Ferro Carril Oeste 0-0 Gimnasia de Jujuy y Defensores de Belgrano 2-0 Guillermo Brown (PM). Los seis encuentros restantes de este grupo se disputarán hoy: All Boys vs Tristán Suárez (14.10), Almagro vs Independiente Rivadavia (15.30), San Telmo vs Brown de Adrogué (15.30), Deportivo Morón vs Instituto (16.10), Santamarina vs Atlético de Rafaela (16.30) y Güemes vs Barracas Central (20.00).

Primera Nacional:

Villa Dálmine cosechó un nuevo empate como local y sigue sin ganar en el torneo

