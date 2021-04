» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 11/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Nuevo despiste en el curvón del Hotel Dazzler







Fue anoche, con el pavimento mojado. Es una pareja de Rosario y a la mujer la trasladaron al Hospital. Una vez más, anoche el curvón que se encuentra a la altura del Hotel Dazzler en el kilómetro 66,5 de la Ruta 9 se cobró un nuevo accidente provocado por la pérdida de adherencia de un vehículo. En esta oportunidad se trató de un Ford Focus en el que viajaba una pareja de Rosario. La mujer, quien se encontraba del lado del acompañante, experimentó golpes menores y fue trasladada por el SAME hasta el Hospital San José. Aparentemente, al conductor perdió el control, primero golpeó contra el guardarrail colocado ex profeso sobre ese sector de la banquina de la mano lenta, para luego describir un trompo, y golpear el guardarrail central unos 30 metros más adelante, finalizando su trayectoria cruzado, sobre la mano rápida. Minutos después, hubo un segundo accidente de magnitud menor, entre un Chevrolet Aveo que disminuyó su velocidad al pasar por el lugar, y fue impactado en la parte posterior por un Ford K. En este caso, todos los involucrados se encontraban sin lesiones relevantes. En el lugar también estuvieron presentes efectivos del Comando Patrulla, personal del concesionario de la autopista y Bomberos Voluntarios.

El guardarrail colocado ex profeso sobre la banquina, presenta las deformaciones acumuladas de diferentes accidentes.





El Focus quedó cruzado en la mano rápida, a unos 30 metros del primer impacto, mano a Capital Federal.

#Ahora despiste en #Panamericana Km 66 a Capital. Un Ford Focus perdió el control, golpeó fuertemente contra el guardarrail de la derecha y haciendo un trompo quedó a 30 mts contra el de la mano rápido. Una mujer fue trasladada por ??SAME, el conductor resultó ileso. CP ?? Zona 6 pic.twitter.com/on5B5YvkaR — Daniel Trila (@dantrila) April 10, 2021

Nuevo despiste en el curvón del Hotel Dazzler

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar