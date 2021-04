Campana: entre el Río Paraná y la gloria

P U B L I C



En el marco del Día Nacional del Remero, los remeros Horacio Smith, Juan Cruz Fernández, Gustavo Bragán y Gustavo Hereñú rememoran sus inicios en el remo. En las desafiantes aguas del Río Paraná, los gemelos Horacio y Mario Smith comenzaron remo representando al Campana Boat Club (CBC). Con el entrenador Rafael Panelo, los Smith, Juan Hanke y Alberto Castaño ganaron la copa "Club de Regatas San Nicolás", en la categoría Cuatro Largos Cadete "B", en el año 1957; ese mismo año, Horacio, Hanke, Castaño, Oscar Vdovsov y Néstor Barragán (timonel) ganaron la copa "Consejo Departamental de Colonia" en Uruguay. Dos años después, Horacio Smith y Luis Alferi representaron al país en los Juegos Panamericanos Chicago 1959: "Perdimos la clasificación por medio bote contra Canadá. El Comité Olímpico del Panamericano de Chicago nos dio un bote para peso ligero (65 kilos) y como Alferi pesaba 82 kilos y yo 71 cuando remábamos arrastrábamos el bote y los toletes por el agua." A pesar de esto, en el año 1960, ambos se consagraron subcampeones sudamericanos en el Doble Par Senior y, junto a Vdovsov, Horacio se subió a lo más alto del podio del Campeonato Sudamericano Extra. A su vez, ese año, Smith y Vdovsov participaron en la selección olímpica para los Juegos Olímpicos de Roma 1960. Pese a realizar un extraordinario tiempo (6 minutos y 13 segundos), los remeros no participaron de los mismos: "Llegó un telegrama que decía que Campana no era de la partida porque ´el tiempo que hicieron fue de mera casualidad´. Pero que iba a ser mera casualidad si teníamos miles de regatas en el lomo". En esta jornada tan especial para los remeros, Smith expresó: "El que se involucra en este deporte lo tiene que defender con el corazón porque ahí se va a dar cuenta de lo que realmente es. Eso el día de mañana lo va a convertir en una persona de bien porque es un deporte muy sano." Más adelante, en el año 1982, Sergio Fernández inició su carrera en el CBC. Apodado "El Monstruo", Fernández se convirtió en un emblema del remo a nivel nacional al ganar 16 campeonatos en el país (entre 1983 y 1999), 10 campeonatos sudamericanos (1983-98), 1 Mundial Senior B (1986) y 3 campeonatos panamericanos (1991-95). Asimismo, representó al país en los Juegos Olímpicos Seúl 1988, Barcelona 1992 (en el cual logró el sexto puesto en la Final), Atlanta 1996 y Sidney 2000. Por otra parte, fue galardonado con los premios Olimpia de Plata (1985, 1986, 1988-92), Marineros de Falúa 1830 (1993-96, 1998 y 1999) y el Citius Altius Fortius. Cabe destacar que dirigió la Selección Argentina de Remo. En un contexto marcado por la figura de Sergio Fernández y la popularidad del remo en la ciudad, Juan Cruz Fernández empezó remo a los 14 años por una recomendación médica. Bajo la tutela de "Tata" Querejeta, empezó en la escuelita de remo en la pileta, donde permaneció 3 meses antes de salir al río: "Lo que más me atrapó del remo fue el contacto con la naturaleza y con tu cuerpo, te transmite paz y tranquilidad". En el año 1998, Juan Cruz junto a Fernando Loglen y el timonel Patricio Mouche (ambos del club Canottieri Italiani de Tigre) ganaron el Campeonato Mundial Junior de Linz-Ottensheim (Austria): "Recuerdo que cuando cruzamos la meta quebré en llanto arriba del bote y después fue muy fuerte subir al podio, escuchar tu himno y ver tu bandera estando lejos de tu país y tu gente querida. Es una mezcla de sensaciones que hasta el día de hoy me emocionan." A lo largo de su carrera en dicho deporte, Juan Cruz ganó 8 campeonatos Argentinos, 6 campeonatos Sudamericanos, 18 campeonatos peruanos y 67 regatas: "El remo significa mucho para mí porque me formó como persona y me dio la posibilidad de representar a mi ciudad y a mi país y conocer gente en infinidad de lugares". En este día tan importante para los remeros, Fernández manifestó: "Me gustaría dejar como mensaje para los chicos que inicien en el remo o en la actividad que les guste, luchen por sus sueños, por lo que sienten y por sus metas; porque el que se lo propone lo logra. Como nosotros humildemente lo pudimos hacer hace tantos años". A pesar de que a Gustavo Bragán siempre le gustaron siempre todo tipo de embarcaciones, fue su madre la que lo inclinó a iniciarse en remo. Con el correr de los años, Bragán se consagró campeón metropolitano de velocidad, campeón de la Regata de la Fiesta de la Vendimia, campeón sudamericano en single, campeón sudamericano doble par, subcampeón sudamericano en doble par y doble par mixto y subcampeón de campeonatos argentinos. Representante del CBC en Remo de Travesía, Bragán fue uno de los tantos deportistas cuyo entrenamiento se vieron afectados por la pandemia: "La soltura que te da el agua no te la da el remoergometro y bueno en la primer regata te das cuenta del impacto de la pandemia". En el mes pasado, participó en la "Copa Raúl Cassina", organizada por Nahuel Rowing Club, junto a su esposa Vanesa Águila, con quien subió al tercer escalón del podio: "Lo bueno es que no sólo era la primer regata después de un año de parate por la pandemia, sino que también debutaba mi señora. Así que fue una sensación totalmente distinta a cualquier otra regata". Para este año, Bragán se propuso "ponerse de vuelta en ritmo de regata". Impulsado por su interés de acercarse al río y sus amigos, Gustavo Hereñú empezó a remar a los 16 años en CBC: "lo que más me gustó fue la amistad que se forma, el estar en contacto con el río y en un ambiente sano." A lo largo de los años se consagró campeón Argentino en varias ocasiones, subcampeón Panamericano en la categoría 8 Peso Ligero, campeón Sudamericano Cuatro Sin Pesado y subcampeón Sudamericano 8 + Pesado. En el día del remero, Hereñú expresó: "Mi reflexión para todos los que han remado alguna vez y los que no lo han hecho aún es acercarse al remo. El Campana Boat Club tiene muchas posibilidades para que remen, van a encontrar un mundo nuevo que es el río, que lo tenemos a mano en la ciudad y no lo sabemos aprovechar". Campana Boat Club El entrenador del equipo oficial de remo es Gustavo Hereñú y Marilú Perea es la entrenadora de la escuelita de remo. Debido a las restricciones de la pandemia, los remeros han tenido que continuar sus entrenamientos con el remoergometro hasta que pudieron retornar al Club: "Actualmente los entrenamientos continúan de manera normal, estamos apuntando a la próxima regata que se hará en Córdoba el 24 y 25 de abril pero por el tema del Covid-19 estamos analizando si participamos o no" afirmó Hereñú. Cabe agregar que Joel Romero (campeón Panamericano Lima 2019), Gregorio Zanini y Tobías Viera Veneziani fueron llamados por la Selección nacional. Aquellos interesados en empezar remo pueden acercarse al club, de Lunes a Viernes a las 14.00 horas, y hablar con Marilú Perea.

Gustavo Hereñú junto a Joel Romero, Rubén Geuna, Tomás Alonso, Tobías Viera Veneziani, Juan Ignacio Paredes y Santiago Geretto durante un entrenamiento en el CBC.





Campana: entre el Río Paraná y la gloria

