Campana acepta las medidas dispuestas por el gobierno Nacional y Provincial

Desde el Municipio, no obstante, remarcaron que "más allá de estas medidas, para contener la pandemia es clave la vacunación, que hasta el momento es insuficiente y con claros déficits también en cuanto a la organización y prioridades". También se dieron a conocer los detalles de la Fase 3. El Municipio informó este sábado que acatará el decreto que impuso el gobierno de la provincia de Buenos Aires, acatando todo lo establecido, sin emitir ninguna norma complementaria. No obstante, desde la Jefatura de Gabinete municipal consideraron que "más allá de estas medidas restrictivas, para contener la pandemia es clave el avance de la campaña de vacunación, que hasta el momento es insuficiente y con claros déficits también en cuanto a la organización y de prioridades". Dada la situación epidemiológica y al crecimiento de los casos, la ciudad fue una de las tantas que retrocedió de Fase 4 a Fase 3, por lo que los vecinos deberán tener en cuenta el cumplimiento de las siguientes disposiciones hasta el 30 de abril: - Natatorios: permitido hasta un máximo de 10 personas - Restaurantes y bares en el interior con aforo (capacidad máxima permitida es del 30% del local) hasta las 23 hs. - Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural (capacidad máxima permitida 30%). - Museos (la capacidad máxima permitida es del 30% del establecimiento) - Eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios públicos al aire libre (capacidad máxima hasta 30 personas). - Actividades y reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieren especiales cuidados (no autorizadas) - Actividad en casinos y bingos (no autorizada) - Bibliotecas (no autorizadas) - Mercados y ferias de artesanías o alimentos en espacios cerrados (no autorizados) - Actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia ventilación natural, más de 10 personas (no autorizadas). - Actividad comercial en general hasta las 20. Las actividades consideradas esenciales no tendrán restricción horaria. - Actividad de bares y restaurantes hasta las 23:00. - Prohibición de circulación de personas y actividades no esenciales entre las 0 y las 6 de la mañana. - Transporte público sólo para uso de personal esencial y comunidad educativa.









