Este miércoles comienza la recolección diferenciada de residuos

Será todos los miércoles en los barrios Ariel del Plata, Dálmine y un sector del casco urbano. Los últimos detalles de este programa se acordaron durante una reunión mantenida entre el intendente Abella y su equipo con autoridades de Agrotécnica Fueguina. A partir del 14 de abril, todos los miércoles en los barrios Ariel del Plata, Dálmine Viejo y Nuevo; y en un sector del casco urbano, comenzará la recolección diferenciada a fin de profundizar el plan "Campana sustentable". Los vecinos tendrán la posibilidad de acumular durante una semana elementos reciclables (cartón, plásticos, papel, lata, vidrios) y depositarlos en los canastos de sus domicilios embolsados y limpios. Esta acción se determinó luego que el intendente Sebastián Abella; el secretario de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana, Sergio Agostinelli; el subsecretario de Desarrollo Humano, Mariano Fiore; y la subdirectora de Higiene Urbana, Laura Saavedra, mantengan una reunión con autoridades de Agrotécnica Fueguina. Cada miércoles, el camión recolector de residuos sólidos urbano retirará los elementos reciclables previamente embolsados por los vecinos y los entregará a destino, donde cooperativas y recicladores urbanos clasificarán, limpiarán y comprimirán todo lo recolectado. No es necesario clasificar los residuos, se pueden colocar todos en una misma bolsa. Luego, se pondrá en marcha la economía circular, que se basa en reutilizar estos materiales para darles otra vida u otra utilidad, bajo la premisa de cuidar el medioambiente y la salud de los vecinos. Si bien este programa comenzará en los tres barrios antes mencionados, el objetivo es ampliar el mapa y llegar a todos los puntos de la ciudad para seguir profundizando en este camino que todas las personas cumplen un importante rol. No obstante, aquellos vecinos que no residan en dichos lugares, podrán seguir clasificando sus residuos y llevarlos a los Puntos Verdes que se encuentran emplazados en las plazas España e Italia, Campito de Siderca y en la Costanera. Sobre esto, Agostinelli aseguró que, desde las secretarías de Salud y Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana, se está trabajando mancomuna-damente para seguir generando una ciudad más limpia y sustentable. Además, destacó que, con esta medida, no solo se cuidará al medio ambiente y se activará la economía circular, sino que también se logrará entregarle menos volumen de residuos al CEAMSE y así se podrá ahorrar dinero en el traslado y la disposición final que tanto dinero le implica al Municipio. "Realizaremos un seguimiento continuo de este programa y se capacitará a los vecinos para que se desarrolle correctamente sin complicaciones", aseguró el funcionario en contacto con la prensa local. A su turno, Fiore dijo que "estamos avanzando en la primera etapa del plan Campana Sustentable respecto del reciclado de residuos urbanos. Con esto buscamos concientizar a los vecinos sobre la economía circular y sus beneficios". Por último, adelantó que cada reciclador de residuos urbanos, podrá ser parte de este programa y eso representará una nueva fuente de ingreso monetario.







Este miércoles comienza la recolección diferenciada de residuos

