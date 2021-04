» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 11/abr/2021 de La Auténtica Defensa. "Tenemos que cuidarnos para seguir garantizando la presencialidad escolar", destacó Elisa Abella







"Está demostrado que con protocolos la escuela no ha sido un promotor de incrementos de contagios.", resaltó la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura. Con el eslogan "El mejor lugar es la escuela", el municipio lanzó una campaña de concientización para "cuidar la presencialidad escolar". "Hoy hasta el presidente y el ministro de Educación, coinciden en la importancia de cuidar la presencialidad escolar. Quedó demostrado en todo el mundo que la escuela no representa un riesgo de mayores contagios", destacó Elisa Abella, secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura. "No se trata solo de un tema pedagógico, la escuela es un lugar de construcción de conocimientos, equidad, socialización y ciudadanía, de contención y de afectos", resaltó. "La escuela es un lugar que ayuda al bienestar general y a prevenir la violencia", agregó la funcionaria. "Queremos que los chicos y chicas puedan ejercer el derecho de ir a la escuela, no sólo para aprender contenidos sino para estar con sus amigos, jugando y creciendo juntos. La virtualidad es una gran herramienta si se la utiliza como complemento de la presencialidad", señaló Elisa. "Siempre con prudencia respecto a las condiciones epidemiológicas y sanitarias, la presencialidad es posible y hasta la misma Organización Mundial de la Salud, lo ha destacado. Con protocolos la escuela no ha sido un promotor de incrementos de contagios", resaltó la funcionaria. "Hoy más que nunca, nos tenemos que cuidar, para que cada día, haya más tiempo en la escuela", finalizó Elisa.

Ante el avance de la segunda ola, la campaña busca reforzar la concientización.





"Tenemos que cuidarnos para seguir garantizando la presencialidad escolar", destacó Elisa Abella

