» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 11/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Opinión:

Los cambios de las Reglas Electorales

Por Axel Cantlon











Axel Cantlon

En estos días se habla mucho sobre la modificación de las reglas electorales de este año, donde se renueva la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación, un tercio del Senado de la Nación, y en la Provincia de Buenos Aires, la mitad de los legisladores provinciales y la mitad de los concejales municipales y consejeros escolares. Desde el oficialismo presidencial se sostiene la necesidad de postergar la fecha de la elección con la intención de que se realice en un momento del año donde la vacunación esté más avanzada, y donde la curva de contagios de la segunda ola que recién comienza empiece a disminuir. Otro de los argumentos que se utilizan para la reforma es que la situación económica no es la mejor, con lo cual las PASO y las elecciones generales deberían realizarse el mismo día, utilizando un método electoral igual a la Ley de Lemas que varias provincias tienen en vigencia actualmente; mediante el cual cada partido puede llegar a las elecciones generales con varios candidatos, y la cantidad de votos individual de cada uno de los candidatos del mismo partido se suman, logrando así el resultado total del partido político. El partido que más votos haya juntado en total será el ganador, y el candidato del partido que más votos sacó con relación a los otros candidatos del mismo partido será el ganador entre los candidatos; y la integración con las listas de los otros candidatos depende de la reglamentación de cada provincia; pero si aquí se usarían las reglas de las APAOS (que son las primarias provinciales) la integración la define cada Frente Político en sus propios estatutos que deberán ser presentados en la Junta Electoral oportunamente. La cuestión a definir acá es si corresponde modificar las reglas electorales en un año electoral; y si la intención del oficialismo de avanzar en el cambio de fecha solamente con la oposición, no abrirá la posibilidad de que en el texto modificatorio de las reglas electorales no se incluyan algunas modificaciones más sustanciales que puedan afectar el desarrollo normal de los comicios. Entre las reformas que resultarían interesantes incluir, es la aprobación de la boleta única papel, lo que provocaría terminar con los arrastres electorales que se producen ante la necesidad de pegar una boleta local o provincial con los candidatos nacionales o viceversa. La instauración de la boleta única papel, permitiría que la dirigencia política pueda presentarse a elecciones a competir en mejores condiciones con los partidos políticos mayoritarios y nacionales; porque la fiscalización que se requiere es mucho menor; dado que -en primer lugar- no se necesitará un fiscal por mesa porque la boleta no faltará dentro del cuarto oscuro; porque sólo hay una boleta dentro del cuarto oscuro donde cada electoral podrá tildar su candidato en cada categoría: nacional, provincial y municipal. En segundo lugar, tampoco se requiere una estructura muy grande para distribuir la boleta en todo el territorio, porque no sería necesario llegar a todos los domicilios con la boleta en papel. Y por último, también los partidos más chicos no tendrán que gastar fortunas en la impresión de la boleta en cantidades industriales para asegurarse una participación decorosa en los comicios. Además de estas cuestiones a reformar, lo que se debería discutir es si esta reforma se realiza sólo por la cuestión pandémica; donde estaría justificada la suspensión de las fechas pero no el cambio de las reglas electorales. Es lógico que ante una cuestión pandémica se pueda establecer una fecha diferente por cuestiones fundamentadas; lo que no se puede permitir es realizar otras modificaciones que dejen fuera de la carrera electoral a candidatos o partidos que podrían haber competido en otras condiciones con las reglas anteriores. En conclusión, es importante pensar en la salud de la población y de nuestros conciudadanos; pero también es lógico defender la salud de nuestra democracia; la cual requiere dirigentes que sepan respetar las reglas del juego y la decisión de sus pueblos; y no abusar de la autoridad para mejorar sus condiciones electorales. Buen domingo para tod@s!

Opinión:

Los cambios de las Reglas Electorales

Por Axel Cantlon

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar