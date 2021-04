» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 11/abr/2021 de La Auténtica Defensa. La UV Más Campana pedirá informes por la Rendición de Cuentas







Los concejales Axel Cantlon y Alexis Twyford adelantaron que en la próxima sesión del Concejo Deliberante presentarán proyectos para lograr el acceso completo al sistema contable y pedirán el listado total de Decretos del 2020. "Una de las funciones más importantes que tenemos los concejales es la de controlar la gestión del Intendente y la de sus funcionarios. Todos los años tenemos una oportunidad muy importante de hacerlo a través del tratamiento de la Rendición de Cuentas donde se detallan todos los movimientos económicos que hizo el municipio", explicaron. "Además conocer la economía del municipio sirve para poder pensar en base a los recursos existentes, maneras de fomentar la actividad económica, contratar a proveedores locales, y generar crecimiento y empleo local". "En el año 2020 en particular tenemos que analizar con mucho cuidado y detenimiento las finanzas municipales y las contrataciones porque debido a la pandemia y la cuarentena la gestión económica del municipio obviamente que no se desarrolló con normalidad". "Para poder llevar adelante este trabajo es fundamental contar con la totalidad de la información económica disponible. Esa información está contenida en parte en el sistema contable llamado RAFAM". "Los concejales tienen derecho a tener una PC en el Concejo con acceso a la totalidad de la información contenida en este sistema, cosa que hoy no se está cumpliendo, porque el acceso que nos dieron es limitado y no se puede acceder a toda la información". "Por otro lado vimos que este año no se envió con la documentación de la Rendición de Cuentas el listado de Decretos dictados por el Ejecutivo y los números de expedientes donde tramitaron como se hacía normalmente. Esta información es muy importante para poder controlar las contrataciones". "´Casualmente´ el 2020 es el primer año que falta esta información que es cuando el Intendente tuvo gran cantidad de facultades delegadas productos de las normas de emergencia dictadas". "Estas maniobras de ocultamiento de información a los concejales y avivadas no pueden continuar. La transparencia tiene que ser parte de la cultura política de todos los sectores si queremos pensar en una Argentina distinta". "En la próxima sesión del Concejo Deliberante vamos a presentar pedidos de informes para que se regularice esta situación rápidamente o en caso contrario daremos parte de esta información al Tribunal de Cuentas", concluyeron.

