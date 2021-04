» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 11/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Rubén Romano:

"Mayores de 60 años que hayan perdido su turno podrán vacunarse igual"







El médico y principal referente del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano, confirmó que aquellos vecinos y vecinas que no hayan podido concurrir al turno asignado en los últimos 15 días, podrán vacunarse en el lugar que se les había indicado. "La aceleración de la campaña de vacunación nos impone también facilitarle la aplicación a quienes no han podido asistir" afirmó. Todas aquellas personas mayores de 60 años a las que se les haya vencido el turno para vacunarse en los últimos 15 días, podrán presentarse en el vacunatorio que se les había asignado y solicitar la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Así lo aseguró el médico y principal referente del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano, quien además integra el Comité de Crisis local frente al incremento de casos que se registra en esta segunda ola de contagios. "Muchos vecinos adultos mayores han manifestado no haber revisado la aplicación Vacunate PBA, el mail o la web de la campaña donde aparece la asignación de turnos. Por ello la Provincia tomó la decisión de aplicarla aun cuando el turno se encuentre vencido, y junto a la Coordinación local de la campaña de vacunación ya estamos trabajando para ello" sostuvo Romano. La persona que se encuentre en esa situación sólo tendrá que concurrir al vacunatorio que se le había asignado con DNI y mostrar su turno en el teléfono o impreso. "Debemos ser facilitadores de la vacunación, por eso estamos flexibilizando esta situación. Quienes perdieron su turno, dentro de los 15 días posteriores van a tener derecho a ser vacunados directamente. Ya no deberán aguardar la reprogramación, sino que se los va a vacunar valiendo el turno ya asignado" explicó el además Concejal del PJ-Frente de Todos. Según explicaron desde la Coordinación del Plan Vacunate!, quienes perdieron su turno en las postas UTN y UNLU, deberán asistir entre las 17 y las 19 hs, de lunes a domingo, para ser vacunados. Aquellos que habían sido asignados al Punto IOMA u Hospital San José, deberán acercarse a las mencionadas postas para solicitar la reasignación de día y horario. "La aceleración de la campaña de vacunación nos impone también facilitarle la aplicación a quienes no han podido asistir. Recibir la vacuna es un derecho, y nosotros estamos trabajando para ser garantes del mismo, en medio de una lucha desigual ante un virus muy contagioso, al cual estamos seguros vamos a superar gracias al esfuerzo conjunto" concluyó el Dr. Romano.

La medida busca agilizar la aplicación de las vacunas a los mayores de 60 años.



