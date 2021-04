Alejo Sarna: "La campaña de vacunación avanza a todo ritmo"

En plena segunda ola de la pandemia, Alejo Sarna, del Frente de Todos Campana, aseguró que la campaña de vacunación y la responsabilidad y el cuidado colectivo e individual son las herramientas para salir adelante.

Luis y Graciela son vecinos de Campana. Se conocieron a los 18 años; se casaron a los 20, y hace pocos días como hace 45 años fueron juntos a vacunarse contra el COVID-19. Su historia es una de las tantas que a diario surgen en la campaña de vacunación.

Con una muy buena organización, los centros de vacunación en Campana y de toda la Provincia de Buenos Aires están funcionando a pleno y demuestran que un Estado presente y preocupado por la salud de todos es la herramienta colectiva para superar la situación.

Sobre el tema, Alejo Sarna señaló que "estamos viviendo un momento de aumento de casos que nos exige aumentar las medidas individuales para evitar el crecimiento exponencial de casos, y que la campaña de vacunación avance al ritmo que lo hace es una muy buena noticia y se ve plasmado en los testimonios de muchos vecinos y vecinas de Campana que demuestran su alegría al ser vacunados y confiesan la tranquilidad que viven al sentirse protegidos".

Desde que comenzó el operativo de vacunación son miles los vecinos de Campana que fueron vacunados, sobre todo personal de salud, adultos mayores de 70 años, docentes, personal de fuerzas de seguridad y pacientes de riesgo.

Apoyando e impulsando el plan de vacunación en marcha, el equipo de militantes que acompaña a Alejo Sarna viene trabajando hace meses en la preinscripción de vecinos en la aplicación oficial que administra los turnos de vacunación y también en el seguimiento de aquellos adultos mayores que ya inscriptos están a la espera del turno. "Es que hay muchos vecinos que no tienen los medios o no saben cómo realizar la inscripción en el celular o no conocen como es el mecanismo para chequear el estado de la inscripción en la aplicación VacunatePBA. Por eso venimos recorriendo los barrios de Campana dando una mano para que todos puedan recibir su vacuna".