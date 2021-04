» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 11/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Opinión:

Pobreza e indigencia en Campana; "Lo que no se ve, no existe"

Por Arturo Remedi











Arturo Remedi

En línea con la grave situación social a nivel nacional, en Campana se multiplican los bolsones de pobreza. Testimonios de referentes de los Movimientos Sociales. El 31 de marzo el INDEC publicó su informe semestral sobre la evolución de los datos de pobreza e indigencia en nuestro país (Ver https://24x7.cl/PB4K) Los resultados son muy malos, ya que partiendo de una base también muy negativa dejada por el gobierno macrista , el índice escaló 6,5 % . La pandemia de Covid produjo un derrumbe de la economía que impactó fuertemente en el trabajo y los ingresos familiares, sin que el gobierno lograra compensar la caída. Concretamente, de los 35,5 % puntos de pobreza dejados por Macri en el segundo semestre del 2019, ahora el INDEC midió 42 % para el segundo semestre del 2020. El organismo estatal releva, en 31 aglomerados urbanos de más de quinientos mil habitantes ,la situación de los ingresos familiares a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Este universo poblacional abarca a 28 millones de personas distribuidas en buena parte del país y se considera representativo del total de nuestra población estimada en 45 millones de habitantes. La Línea de Pobreza (LP), el INDEC la estima respecto de un ingreso familiar de 58.000 $ mensuales para una familia tipo de dos adultos y dos niños en edad escolar. Si el ingreso es menor, se considera a esas personas dentro de la franja de la pobreza. Varios escalones más abajo y con un ingreso de 24.500 $ como piso, el ente oficial ubica la franja de la población en situación de indigencia, es decir la que no alcanza a cubrir las necesidades alimentarias y pasa hambre. Un 10,5 % del 42 % de pobres son los alcanzados por la indigencia. Esto ocurre en un país que se jacta de producir alimentos para 400 millones de personas. La conclusión del porqué de esto no es muy difícil. El problema está en la distribución del ingreso. Extrapolando estos porcentajes a la población total de país las cifras son impactantes y dolorosas a la vez: hay alrededor de 19 millones de pobres y un poco menos de 5 millones de indigentes. Por otro lado es llamativa la escasa repercusión mediática de semejante cuadro de crisis social y también la poca o nula respuesta de las organizaciones de la sociedad , como sindicatos , partidos políticos , centrales obreras etc. ante estos números que grafican la cruda realidad que sufre una parte sustancial de nuestra sociedad. Pareciera que si no se ve, no existe. TODO LO QUE HACEMOS RESULTA INSUFICIENTE La situación en nuestra ciudad de acuerdo a lo que expresan varios referentes de Movimientos Sociales consultados para esta nota, también se puede considerar como crítica a pesar de no contar con datos estadísticos .Hay que recordar que el INDEC mide aglomerados urbanos de 500 mil habitantes o más y Campana redondea los 100 mil. Si en nuestra ciudad se reprodujeran fielmente los porcentajes nacionales tendríamos 42.000 campanenses bajo la línea de pobreza y unos 10.000 en la indigencia. Oscar Echegaray del Movimiento Evita asegura que "todo lo que hacemos resulta insuficiente, nada alcanza, la mercadería es escasa, los comedores están abarrotados , con los remedios que proveemos nos quedamos cortos , con todo es así " "Mientras tanto los formadores de precios, las grandes empresas no paran de aumentar sus productos ". "La población de los barrios populares no llega a ni a cubrir un tercio de la canasta básica de alimentos ". "Estas pascuas fueron peores que las del año pasado, teníamos expectativas de estar mejor (…) nos sentimos fracasados por no poder atender mejor a los ocho comedores que tenemos. Sin embargo creemos que de esto se sale con unidad .Cuatro años de macrismo y un año de pandemia destruyeron el país, la base económica que son los barrios populares ha caído al abismo" LA GENTE NO TIENE PARA COMER "Se duplicó la cantidad de gente en los comedores de Campana, el poder adquisitivo cayó en la pandemia y aun más en estos meses del 2021" dice Guillermo Varela de Somos Barrios de Pie. "Los sucesivos aumentos de los combustibles (seis desde enero) fueron trasladados a los alimentos en un porcentaje cercano al 35-38 %." "La inflación proyectada para este 2021 con los índices que tenemos va para el 50 % anual. Los monopolios y la concentración económica son en gran medida los responsables de esto " Respecto de los datos del INDEC del 42 % de pobreza, Varela segura que "el número es viejo, (corresponde al 2º semestre del 2020 NdR) la pobreza ahora es mayor. El IFE fue dado de baja sin haber sido reemplazado y la asistencia en mercadería es menor , nos llega cada dos meses " Por otro lado y en referencia al gobierno municipal el referente social consigna que "ha desaparecido de la escena. Con dos o tres ollas nos quedamos cortos, la gente no tiene para comer, no es vida " Esta difícil situación "ha abierto un debate interno en el Frente de Todos, nosotros apoyamos al gobierno, pero hay una disputa con sectores mas conservadores dentro del Frente "finalizó Varela SABEMOS DE LA POBREZA DE LA GENTE "Hoy (por el lunes 5) en el comedor popular del barrio Las Praderas se nos desbordó de gente, tuvimos que cocinar de nuevo, vinieron mas de cien personas "cuenta con dolor Juan Aguirre del MTE ( Movimiento de Trabajadores Excluidos , organización de base de la CTEP de Juan Grabois ). "En San Cayetano también, van entre 40 y 70 personas al comedor .Vemos un aumento enorme de los compañeros que cartonean , eran 150 y ahora son 350 las familias que sobreviven con los carros " dice Aguirre con conocimiento de causa ya que el MTE colabora con la organización de Carreros Unidos de Campana , el colectivo que agrupa a estos trabajadores informales. "La Municipalidad no da nada, 10 kg de arroz , 5 kg de fideos ,4 puré de tomate y 3 aceites para una semana, que podemos hacer con eso? Sabemos de la pobreza de la gente" concluyó Aguirre La respuesta es urgente porque el hambre no espera.

FOTO ILUSTRATIVA





FOTO ILUSTRATIVA



