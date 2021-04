» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 11/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Pese a la Pandemia:

El Centro de Formación Laboral Nº405 sigue sosteniendo su gran oferta educativa







La institución de capacitación técnica e industrial pudo reiniciar este año las clases presenciales, luego de un 2020 a distancia. Un repaso por su extensa oferta. La pandemia desató una crisis económica que puso más presión sobre el mercado del trabajo. Por eso, muchos jóvenes continúan eligiendo fortalecer su formación y habilidades para lograr una inserción laboral en la industria de la región, con el avance de la tecnología demandando perfiles a la altura de los nuevos desafíos. En esa misión, el Centro de Formación Laboral Nº405 ofrece una amplia oferta de capacitaciones para favorecer la empleabilidad en los sectores industrial, técnico, administrativo y los oficios orientado al mercado particular. Ni siquiera el 2020, con su manojo de virus y restricciones, pudo detener esta actividad, que el Centro de Formación Laboral Nº405 llevada adelante desde el año 2011, cuando fue creado por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. "Nosotros armamos estamos trabajando con presencialidad. Los chicos van y hemos armado burbujas de 10 o 12 alumnos, dependiendo el espacio físico donde se lleva a cabo la capacitación. Seguimos tanto los protocolos que bajaron del Ministerio de Trabajo, de la Dirección General de Escuelas y de la propia Unión Obrera Metalúrgica", comentó José Osvaldo Agnes, uno de los referentes del Centro de Formación Laboral Nº405. Ese protocolo implica toma de temperatura a todos los asistentes, sanitización, límites de capacidad en cada aula, oficina y taller y ordenamiento del acceso y egreso del establecimiento. Las burbujas con las que se está manejando el Centro de Formación Laboral Nº405 son de entre 10 y 12 integrantes. "El año pasado la gran mayoría de la cursada fue virtual. Solo a partir de enero pudimos completar, en aquellos cursos que lo requerían, las prácticas presenciales, entregando los correspondientes certificados, ya que de otra manera los alumnos no podrían haberlos recibido", precisó Agnes. La oferta educativa del Centro de Formación Laboral Nº405 es muy amplia y se divide en aquellos cursos de Planificación Anual, los de la Línea de Certificación Sectorial, Capacitación Continua y Formación Profesional según demanda contextual, Acreditación de Saberes Socio-Laborales, los del Convenio con UIC y CUCEI y Cursos de Inducción para Contratistas de industrias de la región. "La demanda es muy grande", indicó Agnes. "Tenemos un montón de inscriptos en cada uno de los cursos. Pero por el tema de los pandemia tenemos que acotar, han quedado un montón en lista de espera". Por ahora las clases seguirán siendo presenciales aunque se está atento a los lineamientos que provengan desde Provincia. "De todas maneras estamos preparados para ambas modalidades", dijo Agnes. A continuación, un repaso a la amplia oferta de cursos 2021 del Centro de Formación Laboral Nº405. -Planificación Anual de cursos abiertos a toda la comunidad, gratuitos, enmarcados en el Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones de Educación Técnico Profesional, con Títulos Oficiales certificados por la Dirección General de Cultura y Educación y el Instituto Provincial de Formación Laboral de la Provincia de Buenos Aires. Cursos en Auxiliar Contable; Inglés para Ámbitos Técnicos e Industriales Nivel I y II; Administración y Conducción de RRHH; Operador/a de Logística, Distribución y Transporte; Electricista Industrial; Soldador/a; Diseño Proyectual Asistido por Computadora (AutoCAD 2D y 3D); Instalador/a de Sistemas Eléctricos de Energías Renovables; Automatiza-ción Industrial por Lógica Programada (PLC); Robótica y Automatización; Gestión de Emprendimien-tos Productivos; Fresador/a; Modelado e Impresión 3D; Diseñador/a y Productor/a de Prototipos Metalmecánicos; Apoyo en Seguridad e Higiene Industrial; y Formación Ambiental. -Línea de Certificación Sectorial: Componente de Formación Profesional y Certificación de cursos basados en competencias laborales, con Títulos Oficiales certificados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Cursos en Soldador/a (Inicial y Calificado); Modelado e Impresión 3D (Nivel I); Electricista (Inicial y Calificado); PLC Avanzado; Informática Aplicada (Inicial y Calificado); Higiene y Seguridad en el Trabajo; Mediciones Mecánicas; Interpretación de Planos; Personal Calificado en Operaciones Logística (Introductorio, Inicial y Calificado). -Acreditación de Saberes Socio-Laborales: destinada a trabajadores ocupados y desocupados, promoviendo mecanismos pedagógicos de autorreconocimiento de saberes y experiencias, facilitando su inserción en trayectorias formativas y la continuidad de aprendizajes continuos, mejorando condiciones de acceso, permanencia y progreso en el mundo del trabajo. -Capacitación Continua y Formación Profesional según demanda contextual: con el objetivo de brindar capacitación a trabajadores/as ocupados, incorporando a su actividad nuevas tecnologías que redundan en beneficios personales y laborales. Esta Oferta Formativa no se circunscribe al ámbito del Centro de Formación, sino que, con los equipos docentes y técnicos con que contamos, se pueden elaborar los diseños curriculares que la demanda exija e impartir la formación en el ámbito de la propia empresa. -Convenio con UIC y CUCEI: Uno de los procesos básicos de los Requisitos de Gestión de la Calidad para las Instituciones de Formación Laboral lo constituye la vinculación con el contexto socio-productivo. Así se conformó el Acuerdo de Cooperación Mutua entre la Fundación Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás de la UOMRA Seccional Campana, la Unión Industrial de Campana y la Cámara Unión de Comercio e Industria de Campana, con el objeto de adecuar y actualizar la oferta formativa a las necesidades del entorno productivo y social, generando canales comunicativos entre las empresas socio de ambas instituciones, consolidando con ellas un vínculo estratégico, institucional y sustentable. -Cursos de Inducción para Contratistas: actividad que el Centro de Formación Laboral N° 405 viene desarrollando desde hace años atendiendo las demandas de pymes para su habilitación de ingreso a la planta TenarisSiderca.











Pese a la Pandemia:

El Centro de Formación Laboral Nº405 sigue sosteniendo su gran oferta educativa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar