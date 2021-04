» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 11/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

SIN CAMAS La titular del PAMI, Luana Volnovich, aseguró este sábado que ya no hay más camas de terapia intensiva para COVID para afiliados a la obra social de jubilados y pensionados en la Ciudad. Además, afirmó que en el AMBA también están cerca del 100% de ocupación de camas de terapia. "Me acaba de llamar mi secretario médico para informarme que no hay camas de terapia COVID para afiliados de PAMI en CABA y estamos cerca del 100% de ocupación de camas de terapia en AMBA. Estamos en un momento crítico. El aumento de contagios impacta en todo el sistema de salud", contó Luana Volnovich en su cuenta de Twitter. Agregó: "En PAMI estamos recibiendo 16 mil llamados a emergencias por día, cuando habitualmente son entre 5 mil y 6 mil. Trabajamos de manera articulada entre el Estado y el sector privado, pero es imprescindible tomar medidas rápidas porque el crecimiento de casos es muy alto".



NUEVOS REQUISITOS El Gobierno dispuso nuevos requisitos y controles para el ingreso al país de transportistas y tripulaciones de aviones y buques hasta el próximo 30 de abril, a fin de reforzar las medidas destinadas a minimizar el golpe de la segunda ola de contagios de coronavirus. Según se estableció, los transportistas terrestres "extranjeros deberán contar con testeo de Covid negativo realizado dentro de las 72 horas de ingreso al país", en tanto que "los nacionales, deberán realizar testeo de antígenos dentro de las 72 horas de la llegada a la Argentina". En cuanto a buques, se dispuso que "los extranjeros deberán permanecer embarcados y no contarán con relevo en el país, y los nacionales, realizar un testeo de antígenos dentro de las 72 horas de ingreso". Para las tripulaciones de vuelos, el Gobierno fijó que "los extranjeros deberán movilizarse bajo modalidad burbuja en el país y cumplir los protocolos sanitarios; y los nacionales, realizar testeos de antígenos como mínimo cada 15 días o menos". AUMENTOS CONURBANOS Los productos que integran la Canasta Básica de Alimentos (CBA) aumentaron en marzo 5,18% en los barrios populares del conurbano bonaerense, de acuerdo con el relevamiento dado a conocer por el Instituto de investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi). La entidad, vinculada a la agrupación Barrios de Pie, cuestionó lo que consideró "ceguera o debilidad política" del Gobierno para "afrontar los inevitables conflictos con poderosos intereses que no quieren resignar parte de las enormes ganancias que se vienen apropiando desde hace varios años". En los últimos seis meses el incremento de la CBA -que marca el límite de la línea de indigencia- fue del 28,94%, similar al 29% que el Gobierno fijo como pauta inflacionaria para todo 2021. La evolución de los precios de los alimentos básicos confirma la tendencia de los últimos meses, en los que el rubro muestra subas superiores a la inflación general, debido a que se promedian con servicios públicos con tarifas congeladas o administradas. NÚMEROS GLOBALES Más de 135 millones de personas se contagiaron de coronavirus en el mundo y la pandemia arrojaba un saldo de más de 2,92 millones de muertes, en una estadística de países la Argentina regresó al puesto 13, según los últimos datos reportados por la Universidad estadounidense Johns Hopkins. En total, contrajeron el virus 135.165.515 personas, mientras que se produjeron 2.924.503 decesos por la enfermedad y 76.782.319 infectados ya lograron recuperarse. En Estados Unidos, el país más castigado por la pandemia, el coronavirus generó 561.780 víctimas fatales, con 31.149.565 casos confirmados. Por su parte, Brasil, que ya está segundo, suma 13.445.006 pacientes infectados y 351.334 fallecidos en total, mientras que la India, bajó al tercer puesto, tenía 13.205.926 personas contagiadas y 168.436 decesos.

