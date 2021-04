» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 11/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 11 de Abril







DÍA NACIONAL DEL REMERO Instituido a través de la Ley Nº 25.793 en el año 2003, en este día se conmemora el nacimiento de Alberto Demiddi, uno de los remeros más importantes de la historia del deporte argentino. Nacido en el año 1944 en San Fernando (Buenos Aires), Demiddi se crio en Rosario (Santa Fe), donde comenzó su carrera deportiva representando al Club Atlético Newell´s Old Boys en natación, deporte en el cual fue campeón de los 400 metros libres en dos ocasiones. A los 16 años empezó a practicar remo en el Club Regatas de Rosario bajo la atenta mirada del entrenador Napoleón Sivieri: "comprendí enseguida que se trataba de un deporte duro, como pocos". A lo largo de los años se consagró campeón argentino en single Scull (entre 1962 y 1973); campeón sudamericano (1964, 1965, 1968 y 1970); campeón panamericano (1967 y 1971); campeón europeo (1969 y 1971); y campeón del mundo Senior (1970): "yo no soy humilde, es difícil serlo cuando lo que uno se propone es ser el mejor del mundo". En lo que respecta a los Juegos Olímpicos, Demiddi ganó la medalla de bronce en México (1968) y la medalla de plata en Múnich (1972). En el año 1974 abandonó el remo y empezó a ser entrenador del Club de Regatas la Marina de Tigre. Falleció el 25 de octubre del año 2000 en San Fernando, Buenos Aires.





DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON Establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1997, en este día se conmemora el nacimiento del Dr. James Parkinson, neurólogo británico que describió por primera vez la enfermedad; a su vez, se concientiza acerca de la misma y se difunde información acerca de los síntomas previos, la evolución y el tratamiento. En el año 1817 James Parkinson publicó el "Ensayo sobre la parálisis agitante"; en el mismo describió los síntomas de la enfermedad que, desde el año 1877, lleva su apellido: "movimientos involuntarios de carácter tembloroso, con disminución de la fuerza muscular que afectan a las partes que están en reposo y que incluso provocan una tendencia a la inclinación del cuerpo hacia delante y una forma de caminar con pasos cortos y rápidos. Los sentidos y el intelecto permanecen inalterados". La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo cuyos síntomas son: temblor de reposo, lentitud, rigidez, pérdida de los reflejos posturales, pérdida de olfato, constipación, problemas de memoria, trastorno del sueño y depresión; la misma suele afectar a las personas a partir de los 55 años, no obstante, entre el 5 y 10% de los casos suelen darse en menores de 40 años.



"POKER FACE" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2009, el sencillo "Poker face" de "Lady Gaga" destronaba a "Right Round" de Flo Rida y Kesha del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "The fame" (2008) y compuesta por la cantante estadounidense junto a "RedOne", la canción fue una de las más exitosas de la artista que por ese entonces daba inicio a una extensa carrera marcada por el éxito.



Efemérides del día de la fecha, 11 de Abril

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar