» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 11/abr/2021 de La Auténtica Defensa. La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Dialogando con mi alma"

Por Mirta Dappiano











(Salmo 42:5) "¿Por qué te abates, oh alma mía, Y te turbas dentro de mí? Espera en Dios; porque aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío". El libro de los Salmos en "La Biblia", contiene varios ejemplos de diálogos que les deseo compartir, a creyentes, y a no creyentes, y a nuestra propia alma, para alentarnos o estimularnos. A menudo nos ocurre, sobre todo durante la noche, donde machacamos siempre los mismos problemas y también los dramatizamos. Y por tal razón nos sentimos abatidos, agobiados y muchas veces también, nos deprimimos, nos angustiamos y damos vuelta en la mente a todos los aspectos de alguna situación. Entonces, ¿Cuál es el recurso para romper ese ciclo de abatimiento y agitación? En nuestros días, cansados por el encierro debido a esta pandemia del Covid 19, muchos se apresuran y piden turno para ir a consultar un psicólogo, por cualquier pequeñez. Y tal vez la solución sea que debemos comunicarnos mejor con nuestro Señor, y confiar nuestras dificultades y/o penas a Él. (Salmo 57:8) "Despierta, alma mía; despierta" y si hay días nublados en nuestra vida, durante los cuales a veces encontramos hostilidad, aprendamos a elevarnos por encima de las circunstancias para disfrutar del amor de Dios. (Salmo 62:5) "Alma mía, en Dios solamente reposa, Porque de él es mi esperanza" Ante todo, la vida cristiana significa una relación maravillosa y de confianza en Dios. (Salmo 103:2) Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Son los agradecimientos la tela de fondo de nuestras vidas? ¡Así debería ser! (Salmo 4:8) "Solo tú, Jehová me haces vivir confiado". Debemos confiar y depositar mucha fe en Jesús. Sin Dios nada somos. Él vive, y está atento a las necesidades de cada uno de sus hijos. Los que todavía no han profundizado su Fe en Jesús, les decimos, tengan un encuentro personal con El y abran su corazón y cuenten con El, confíen El, y El hará. (Lamentaciones 3:24) Mi porción es Jehová, dijo mi alma; por tanto, en él esperaré. Por eso yo digo a mi alma, dialogando con ella; "alma mía, no busques en otras cosas tu descanso; y confía en Dios y sus promesas". "Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal" (Mt. 6:34). … "Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré" (Sal. 91:2). Recuerda que las Escrituras dicen: "…Todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado" (Ro. 10:11). ¿Quieres saber más de cómo encontrar paz para tu alma? Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana!. Mirta Dappiano Varela 447 (ex.Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar



