"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

4 de Abril de 2021 - Año II-Edición Nº 126 - 125 Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA El segundo domingo de Pascua por decisión del papa San Juan Pablo II, la Iglesia celebra la fiesta litúrgica de la Divina Misericordia. Concluimos la Octava de Pascua que hemos celebrado durante toda esta semana, renovando nuestra alegría en Cristo resucitado. La Palabra del Señor nos ilumina para fortalecer y robustecer nuestra fe. Dispongamos el corazón para renovar con gozo nuestra esperanza. "Cristo viene a mostrarnos el rostro de Dios Padre Bueno, hasta la ternura." La pandemia del Covid-19 ha puesto al borde de la desesperación a innumerables personas. Las revelaciones de Santa Faustina Kowalska sobre Jesús Misericordioso son como una respuesta sobrenatural a la situación dolorosa que soporta el mundo actual. Jesús muestra sus manos y su costado, nos señala las heridas de la Pasión y sobre todo la herida de su corazón, fuente de la que brota la Gracia y la misericordia que se derrama sobre la humanidad. Cristo resucitado está realmente presente entre nosotros, y nuestra vida de comunidad es signo de esa presencia. Invitamos a rezar la Coronilla de la Divina Misericordia, el 11 de abril a las 18 hs. en forma presencial en la Catedral Santa Florentina. Acudamos al Corazón misericordioso de Jesús. ¡Dios nos ama a todos!



DERECHOS FUNDAMENTALES La lucha por los derechos fundamentales de las personas es la intención de oración del Papa Francisco para este mes de abril. Cuando se habla de derechos humanos fundamentales se trata de los derechos que todas las personas tienen por existir como seres humanos. Son inherentes a todos. Defender los derechos humanos fundamentales puede significar, en muchas partes del mundo, un riesgo. No sólo en regímenes dictatoriales, sino también en algunas democracias que pasan por una crisis. Hace falta coraje, como dice Francisco para "oponerse activamente a la pobreza, la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales". El Papa nos invita este mes a apoyar a los que asumen las consecuencias de defender los derechos fundamentales allá donde no es fácil "para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante". El Santo Padre no sólo pone énfasis en "oponerse activamente a la pobreza, la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales", sino también en aquellas personas que diariamente arriesgan sus vidas por defender los derechos humanos fundamentales en entornos conflictivos. El video refleja como el uso de estos derechos, posibilita a las personas: trabajar, abrir puertas, curar, alimentar, estudiar, y también denuncia el abuso de esos mismos derechos, en niños explotados, en personas encarceladas sin juicio, entre otras situaciones críticas. El Papa Francisco nos pide este mes orar por esos hombres y mujeres que en tantos países del mundo continúan en la cárcel o en situaciones peligrosas, o que perdieron la vida, y muchos de ellos en nombre de su fe en Jesucristo. ¡No los olvidemos, no los dejemos solos, recemos por ellos, que se sientan acompañados! Este es el enlace para ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=9LDVuVO6U2U



CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA Dios ha amado tanto nuestro mundo que nos dio a su Hijo. Jesús anunció la buena noticia del Reino a los pobres y a los pecadores. Por eso en la catequesis se proclama el Evangelio, que es Cristo mismo, se anuncia que Dios nos ama, que su existencia no es una amenaza para el hombre, que está cerca con su poder salvador y liberador, que nos acompaña en todo momento, que alienta incesantemente nuestra esperanza, aún en medio de todas las pruebas. Durante todo el mes de abril estará abierta la inscripción a niños, jóvenes y adultos que deseen iniciar su evangelización. Los días de atención son los martes y jueves de 10 a 12 hs. y de 16 a 18 hs. en la Secretaria Parroquial-Av. Varela 382- Campana. Traer el D.N.I. y si son bautizados, fotocopia del certificado de bautismo. ¡Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona!



SI VAS A MISA A LA CATEDRAL SANTA FLORENTNA: - Usar tapaboca es obligatorio. - Mantener la distancia mínima de 2 metros con cualquier persona. - No asistir con temperatura superior a 37.5° o síntomas de Covid - En el ingreso, donde se registrará la asistencia, habrá agua sanitizada. - Se mantendrá el 30% de ocupación en el templo, cumpliendo todas las medidas sanitarias establecidas para protegernos del contagio por Covid-19 establecido por las autoridades municipales. - A las personas incluidas en los grupos de riesgos los invitamos a unirse en oración por las redes sociales. PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com

