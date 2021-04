» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 11/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

SUPER TC 2000: La categoria está desarrollando durante este fin de semana otra carrera del campeonato en el autódromo de Alta Gracia en la provincia de Córdoba. Televisa desde las 10.30 hs carburando a través de Canal 13. PODIO: El TC Bonaerense viene de correr en La Plata donde en la Clase A a bordo de la Chevrolet Cupecita Juan Pablo Galliano que terminó el segundo puesto obteniendo un podio y puntos para el campeonato. DEBUT: Es muy probable que en dos carreras Ivan Gonzalez que finalmente debute con su Chevy en la Clase GTB del Regional ya que loa misma está terminada con el trabajo de Enrique Balzano. PARTICIPACION: Está claro que Ivan Gonzalez por el momento viene corriendo con el Fiat en la categoria GT900 donde viene desarrollando su participación en el campeonato desde el comienzo del arranque del mismo. TURISMO ZONAL PISTA: La categoria llega al autódromo de Gualeguaychú este fin de semana con sus dos clases donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. LLEGAR: En la última carrera de la categoria Rotax participó el campanense Federico Panetta en la Clase DD2 donde en la final de karting llegó en el puesto cuarto con un vehículo que se atiende con el mismo equipo de su sobrino. AL LIMITE: El circuito de motocross Al Limite desde ya hace tiempo el mismo está abierto para poder ir a girar, a probar los fines de semana en el horario de 9 a 18 hs con la burbuja correspondiente. RECUPERAR: Luego del vuelco de su auto en la carrera de Rally por parte de Victoria Emma el mismo está en plena recuperación para la próxima carrera en la ciudad de Rojas y por suerte al no sufrir ningún problema en su físico la señorita espera poder ser parte de la misma. TC 2000: En el autódromo de Alta Gracia la categoria desarrolla su actividad en este fin de semana. Televisa desde las 10.30 Canal 13 a través del programa Carburando. TERCERA: La llegada propuesta para los Jeeps 4x4 ya está encaminado y se realizará en el predio de Pilar el venidero 15 y 16 de mayo desarrollándose la tercera fecha del campeonato. SUMARSE: En principio estarían presente Sandro Ariú, Biggi, Iñaqui Murillo y aún faltan sumarse mas componentes del Club El Caño 4x4 que viene de probar en predio de la zona con resultados positivos. QUEDAR: El zarateño Leandro Cracco viene de correr en el Turismo Pista en la Clase Uno que se presentaron en el autódromo de Olavarria y en la final con 45 autos el espigado flaco de la ciudad vecina quedó en el puesto 29 con la motorización de Lamuedra. KART PLUS: Esta especialidad del karting visita el kartódromo de Zárate en el día de la fecha con todas sus clases donde desde las 10 hs comienza su espectáculo. NAVEGACION: En la ciudad de Bolivar se está llevando adelante la segunda clínica de navegación donde el piloto local Enzo Valle con Juani como navegante son parte de la misma con la camioneta Cherokee que en el taller del propio Don Enzo se armó la misma. Arranco ayer y está terminado en el dia de hoy. PROXIMO: Los dirigentes del Procar confirmaron que el próximo fin de semana se desarrollará en el autódromo de Capital Federal una nueva carrera del campeonato con un gran premio que permite la presencia de pilotos invitados y muchos puntos en juego donde el zarateño Carly Bava cree que será del mismo tras poder superar el tema del Covid que recayó en todo el equipo de José C. Paz que viene recuperándose dentro de los parámetros normales. FORMULA RENAULT: La fábrica de talentos desarrolló este fin de semana una nueva carrera del campeonato en el autódromo de Alta Gracia donde desde las 10 hs arrancan su espectáculo a través de Canal 13 desde la hora mencionada a través del programa Carburando. TERCERO: Viene de correr en la categoria Rotax en la Clase Nacional Master el piloto local Juan Carlos Suarez que alcanzó el tercer puesto en la final sumando puntos para el campeonato. ALCANZAR: Por su parte el zarateño Gabriel De Lucca alcanzó un décimo lugar en la clase Master Nacional también en la categoría Rotax en el kartódromo de Zárate con la atención del chasis por parte de Sergio Capecce. ADEUDA: Parece ser que el robusto periodista de automovilismo adeuda unas facturas al piloto Pablo Villaverde donde el muchacho lo aclaró en programa radial y ahora se espera que acuse recibo. Qué papelón!! APARECER: Es cierto que Claudio Cruzado por el momento no está corriendo en el Turismo Pista pero si apareció en las redes con su otra pasión que es la cocina y va explicando como una determinada comida se debe conformar para tener un buen sabor. Al Master Chef Colorado!! GANAR: La categoría Rotax viene de correr en el kartódromo de Zárate y en la Clase Micro Max el piloto local Bautista ganó la carrera una vez mas siguiendo en este buen momento y escapándose en el campeonato. TRIUNFAR: En cuanto a su hermano Santino también se llevó el triunfo en la clase Mini Max de la categoria Rotax y una vez más mostró su capacidad a la hora de correr, sin duda los hermanos Panetta van por otro campeonato. DUDAS: El campeonato Argentino de Karting se desarrollará a fin de mes en el predio de Trenque Lauquen y si bien hasta ahora todo está confirmado ya hay algunas dudas de realizarlo por el tema de la pandemia. P.A.K.O.: Esta especialidad del Karting está llevando adelante su espectáculo en el predio del autódromo de Arrecifes este fin de semana con todas sus clases donde desde las 9 hs arranca con su espectáculo. ONCE: Después de 11 años la categoria Pako vuelve a este escenario donde en aquel momento fueron Clase KF Tomás Catalan Magni, MNA, Sergio Saucedo y Fabricio Giarelli en la Clase MNB, los ganadores. TC PISTA MOURAS: La categoria está llevando adelante otra carrera de su campeonato en este fin de semana con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública del autódromo de La PLata. ESPERAR: Los allegados y amigos esperan que Martin Basilisco le de la posibilidad que su hijo definitivamente pueda comenzar a transitar por el mundo del karting para seguir los pasos de su padre, ahora es saber cuando acontecerá tal emprendimiento. CAER: Fue con toda la intención de probar con su moto para el campeonato enduro donde Ariel Melón viene participando pero algo falló porque se cayó y debió ser internado para poder recuperarse donde ya se encuentra muy bien. LUGAR: El Tope Race viene de correr en el autódromo Juan y Oscar Galvez el pasado fin de semanas donde participó el piloto local Sebastian Abella con el Mercedes quedando en el puesto final en el lugar noveno.. SUMARSE: No sabe si el auto se terminará para la próxima carrera en la categoria Alma y su posibilidad de sumarse para esto en Escobar se trabaja a pleno pensando no seguir perdiendo fechas con su Fiat Uno que se adquirió para este emprendimiento donde el piloto de nombre Diego se lo ve muy motivado con esta posibilidad. FORMULA TRES METROPOLITANA: La categoria Escuela del Automovilismo desarrolla este fin de semana otra presentación con su habitual parque de autos donde televisa desde las 11 hs la TV Pública desde el autodromo. MOMENTO: El buen momento para el equipo J.R.T. que viene de hacer podio con Luciana Migliore en la categoria Tope Race Juniors en el autódromo capitalino con esta nueva experiencia con un equipo de Mujeres. AGENDAR: Continuando con el equipo de las mujeres que se atiende en el taller del JRT en la ciudad de Campana tienen agendado poner cuatro autos en pista en la categoria Tope Race y ya se hablaba de un quinto que se puede sumar próximamente. PENSAR: Todo hace pensar que el crecimiento de su negocio donde desde repuestos, polarizar, accesorio para el vehículo entre otros trabajos para la estética de los autos provocan que Fernando Moreno viene postergando su presencia en las picadas ante la calidad de como se atiende creció su clientela. TURISMO CUATROMIL: En el autódromo de La Plata la categoria Turismo Cuatromil Argentino está realizando una nueva fecha del campeonato donde televisa la TV Publica desde las 11 hs. INVITACION: Daniel Carballo tuvo una invitación para volver a correr en karting pero el piloto local aseguró que por razones laborales no tiene los tiempos y lo que le queda apuesta para terminar su Ford para las Picadas. PROXIMA: Los dirigentes de la categoria Karting RF ya dejaron establecido que la próxima carrera del campeonato para todas sus clases el venidero 5 de mayo en el kartódromo Argentino ubicado dentro del predio del autódromo Galvez. KTT: La nueva categoria que va a estar junto con la Kart Plus un nuevo intento para los pilotos del grupo uno sale en plaza con un programa de precios mas que accesibles así lo comunicó el empresario Juan Carlos Tardito.

