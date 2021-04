» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 11/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

Podio para Milla en el Súper TC2000; fue segundo en la carrera clasificatoria







Largó del quinto puesto y logró terminar como escolta de Franco Vivian, ganador del sábado. La final se disputará hoy desde las 11.50. El campanense Matías Milla cerró un gran sábado en la tercera fecha del Campeonato 2021 del Súper TC2000. En el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, con un clima sumamente inestable, el piloto de nuestra ciudad logró terminar la carrera clasificatoria en el segundo puesto y, desde esa posición, partirá hoy en la final que se pondrá en marcha a las 11.50 horas. En la clasificación, el Renault Fluence #8 había quedado en el noveno lugar, a casi medio segundo del octavo. Esa tanda no generaba las mejores expectativas. Sin embargo, el Negro hizo ajustes con su equipo y en pista húmeda logró avanzar para recuperarse. Largó desde el quinto puesto, pero, rápidamente, a pesar de la lluvia, pudo superar a Emiliano Spataro (Toyota) y Juan Ángel Rosso (Honda). Y posteriormente doblegó a Marcelo Ciarrocchi (Citroen), quien había perdido la punta con Franco Vivian (Toyota), a la postre ganador de la carrera clasificatoria. En el segundo lugar, el campanense terminó lejos de Vivian y aguantando los embates de un Facundo Ardusso (Honda) que mostró un gran ritmo para avanzar durante la prueba, relegando incluso a Agustín Canapino (Chevrolet; fue 4º) y a Matías Rossi (Toyota; 6º). "En el principio fue una carrera de mucho ataque, haciendo maniobras milimétricas porque veníamos todos pegados. En el final se me vino Facundo con un ritmo infernal y por suerte lo pude aguantar", señaló Milla en los boxes, donde estuvo el secreto del trabajo en pista: "Se largó a llover diez minutos antes y tomamos decisiones claras. Así pudimos lograr un gran resultado que valoro mucho porque no estábamos óptimos, pero con pequeños ajustes pudimos mejorar. Eso demuestra que nunca hay que bajar los brazos", agregó. Con la actuación de ayer, el piloto de nuestra ciudad llegó a 17 puntos y avanzó al 7º puesto del campeonato que lidera su compañero Leonel Pernía (que ayer logró la pole position) con 42. Hoy, largando desde la primera fila, tendrá una gran oportunidad de seguir engrosando su cuenta.

El Renault Fluence #8 del piloto de nuestra ciudad partirá hoy desde la primera fila junto a Franco Vivian en el Oscar Cabalen de Córdoba.





"Se largó a llover diez minutos antes y tomamos decisiones claras. Así pudimos lograr un gran resultado que valoro mucho", señalò milla.



