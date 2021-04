Los partidos más atractivos del inicio de la quinta fecha de la Primera Nacional correspondieron a la Zona A. Y el gran ganador de la jornada fueron Tigre, que quedó como único líder con 12 unidades. El Matador venció 2-0 como visitante a Temperley con un doblete de Pablo Magnín (con 8 tantos es el máximo artillero del certamen) y logró su cuarto triunfo consecutivo. Y si el elenco de Victoria terminó el sábado como único puntero fue porque Atlanta rescató un agónico empate 2-2 ante Belgrano como visitante. Así, el Bohemio mantuvo su invicto y suma 11 unidades, mientras el Pirata llegó a 10.

En el otro partido de esta Zona A, Estudiantes de Río Cuarto le ganó 2-0 como local a Alvarado de Mar del Plata. La programación continuará hoy con Deportivo Maipú vs Quilmes (16.00) y Gimansia de Mendoza vs Estudiantes de Buenos Aires (16.00). Mañana lunes jugarán Deportivo Riestra vs Mitre (15.30) y Almirante Brown vs Nueva Chicago (21.10). La fecha se cerrará el martes con San Martín de Tucumán vs Chacarita (19.15).

En tanto, por la Zona B, además del empate entre Villa Dálmine y San Martín de San Juan, también jugaron: Ferro Carril Oeste 0-0 Gimnasia de Jujuy y Defensores de Belgrano 2-0 Guillermo Brown (PM). Los seis encuentros restantes de este grupo se disputarán hoy: All Boys vs Tristán Suárez (14.10), Almagro vs Independiente Rivadavia (15.30), San Telmo vs Brown de Adrogué (15.30), Deportivo Morón vs Instituto (16.10), Santamarina vs Atlético de Rafaela (16.30) y Güemes vs Barracas Central (20.00).