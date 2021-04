» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 11/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

RACING, CON POLÉMICA El clásico de Avellaneda quedó anoche para Racing, que se impuso 1-0 sobre Independiente con un muy polémico penal que cobró Mauro Vigliano en tiempo adicionado y que convirtió Enzo Copetti. Así, La Academia llegó a 15 puntos y quedó 3º en la Zona A. Ayer, además, Estudiantes (LP) le ganó 1-0 a Aldosivi, mientras Defensa y Justicia igualó 2-2 con Talleres de Córdoba.



SIGUE LA FECHA La novena jornada de la Copa 2021 de la LPF continuará hoy, en un domingo en el que Boca y River tendrán acción. El Millonario recibirá a Colón (líder de la Zona A) desde las 21.00 horas, mientras el Xeneize visitará a Unión en Santa Fe desde las 18.30. Además, hoy jugarán: Godoy Cruz vs Arsenal (11.00), Argentinos Juniors vs Central Córdoba (14.00), Patronato vs Gimnasia de La Plata (14.00) y Rosario Central vs Banfield (16.15). Mañana lunes la fecha se cerrará con tres cotejos: Huracán vs Sarmiento (19.00), Lanús vs Newells (19.00) y Atlético Tucumán vs Vélez Sarsfield (21.15). FUE DEL REAL El derby español quedó en manos de Real Madrid, que superó 2-1 como local a Barcelona con goles de Karim Benzema y Toni Kroos (Oscar Mingueza marcó el descuento para el elenco catalán, que tuvo a Lionel Messi durante los 90 minutos). Con este resultado, el Merengue llegó a 66 puntos y alcanzó en la cima a Atlético Madrid, que hoy visitará a Betis. Por su parte, Barcelona quedó tercero con 65. FESTEJÓ BIELSA Por la 31ª fecha de la Premier League, Leeds United superó 2-1 como visitante a Manchester City. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos y llegó a la victoria con un tanto en tiempo adicionado marcado por Stuart Dallas, que también había convertido el primer gol. Además, este sábado, Liverpool le ganó 2-1 a Aston Villa como local, mientras Chelsea goleó 4-1 a Crystal Palace como visitante. Entre los partidos de hoy se destaca la visita de Manchester United (escolta, a 14 unidades del City) al Tottenham (12.30, ESPN). GOL DE PAREDES El mediocampista argentino Leandro Paredes cerró la goleada 4-1 del Paris Saint Germain sobre Racing de Estrasburgo con un preciso tiro libre. De esta manera, el equipo de Mauricio Pochettino volvió a quedar a tres puntos del líder Lille, que el viernes le había ganado 2-0 a Metz como visitante en el inicio de esta 32ª fecha de la Ligue 1 de Francia. CADU, AL FRENTE En el inicio de la 6ª fecha de la Primera B Metropolitana, Defensores Unidos se reencontró con la victoria al vencer 2-1 como visitante a Colegiales. Así, el conjunto zarateño quedó como único líder con 13 unidades, aunque hoy puede ser superado por Flandria (11). Ayer también jugaron: Argentino de Quilmes 2-1 Deportivo Armenio, Acassuso 2-2 Talleres (RE) y Cañuelas 3-0 San Miguel. Hoy, además de Flandria vs Deportivo Merlo también se enfrentan Sacachispas y UAI Urquiza. La fecha se cierra mañana con J.J. Urquiza vs Comunicaciones y Los Andes vs Villa San Carlos. PUNTA CHARRÚA Ayer se cerró la sexta fecha del Torneo Apertura de la Primera C y el gran ganador fue Central Córdoba de Rosario, que superó 1-0 como visitante a Sportivo Italiano y quedó como único líder con 13 puntos. Segundo se ubica ahora Argentino de Merlo (12), que le ganó 3-2 el clásico a Midland (10). Los demás resultados fueron: Deportivo Español 0-3 Berazategui, Atlas 0-0 Ituzaingo, Lamadrid 0-0 Laferrere y Real Pilar 0-0 Claypole.

