"Me gusta ver a Campana trabajando y en movimiento, pero necesitamos que cada vecino cumpla con los cuidados", enfatizó Abella, quien además advirtió que el sistema sanitario local puede llegar a saturarse si no disminuyen los contagios. Ante el avance de la segunda ola de COVID-19 en el país, el intendente Sebastián Abella pidió a los vecinos responsabilidad para no tener que aplicar más restricciones y evitar la saturación del sistema de salud local. "Hoy la ocupación de camas del hospital municipal es de alrededor 50%, pero es una realidad que puede cambiar en cuestión de días porque el índice de las ciudades vecinas es más elevado. Podemos llegar en una semana o 15 días después, pero la realidad es que no vamos a estar ajenos a eso", expresó Abella ante los medios de comunicación. Por tal motivo, remarcó que es "fundamental" no relajarse y ser responsables con las medidas de cuidado, al tiempo que advirtió que si los contagios siguen creciendo el gobierno nacional y provincial pueden implementar más restricciones. "Desde el día uno quisimos que la ciudad no se detenga. Cada comercio, cada industria, cada Pyme está pasando un momento complicado en cuanto a su economía y sostener el trabajo es muy difícil. Pero si la ola de contagios sigue creciendo, las medidas pueden ser más drásticas y el Municipio tiene que acompañar", comentó Abella. Y agregó: "Queremos estar del lado de la gente pero también cuidar la salud. Es un equilibrio muy fino el que tenemos que hacer desde la Municipalidad. Por eso, les pido a la población en general y a los jóvenes en particular que eviten reunirse porque en estos encuentros se dan los contagios masivos". También recordó la importancia de no compartir mate, respetar la distancia social, no abrazarse y desinfectar las superficies. "Me gusta ver a Campana trabajando y en movimiento, pero necesitamos que cada vecino cumpla con los cuidados. Es la única alternativa que tenemos, debemos trabajar en conjunto. Les pedimos que nos acompañen para que tengamos un índice de contagios bajo. Eso va a permitir transitar esta segunda ola con las menores restricciones posibles para no afectar el trabajo de nadie", concluyó. NUEVO CENTRO DE AISLAMIENTO El jefe comunal también comentó que el Municipio ya se encuentra trabajando en la instalación de un nuevo centro de aislamiento – que funcionará en Becerra y Moreno- que se adecuará a las necesidades de la segunda ola de la pandemia.

